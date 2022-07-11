На север от Украины ударные группы врага отсутствуют – пограничники

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует формирование ударных групп на границах с Беларусью, а также в Брянской и Курской областях РФ.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга

Прямая речь: "На границах Сумской и Черниговской областей формирование ударных групп врага, которые могли бы осуществить наступление на Украину, не наблюдается".

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Детали: Однако в приграничных районах находятся военизированные подразделения для демонстрации присутствия, чтобы не позволить ВСУ перебросить войска на другие направления.

Демченко добавил, что РФ активно использует средства радиоэлектронной борьбы и продолжает обстреливать города Украины. В частности, за неделю зафиксировано около 130 обстрелов приграничных территорий.

Напомним:

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