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Ахметов заявил, что выходит из медийного бизнеса в пользу государства

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 17:23
АХМЕТОВ В МАРИУПОЛЕ В ФЕВРАЛЕ 2022 ГОДА, ФОТО: ЕГО ПРЕСС-СЛУЖБА

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса, на этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Также прекратится деятельность онлайн-медиа МГУ.

Источник: заявление Рината Ахметова на сайте SCM

Дословно: "На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ".

Детали: По словам Ахметова, решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Он подчеркнул, что "не был, не является и не будет олигархом". При этом шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, а также российская агрессия против Украины не дают возможности SCM продать медиабизнес на рыночных условиях.

Ахметов напомнил, что медиахолдинг состоит из десяти эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в него, превысил $1,5 млрд.

Справочно: В Медиа Группу Украина входят: национальный эфирный телеканал "Украина"; развлекательный молодежный телеканал НЛО TV; тематический телеканал Индиго TV; тематические телеканалы "Футбол 1/2/3", представленные также и в HD-версии; общенациональный информационный телеканал "Украина 24"; региональный "34 телеканал"; оператор спутникового вещания Xtra TV; ОТТ-платформа OLL.TV; международные каналы Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; сайт segodnya.ua; ​кроссплатформенный проект Vogue UA.

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По данным "Детектор Медиа", в 2020 году ООО "ТРК Украина" получило убыток более чем в 1 млрд грн. Однако отмечается, что на это юридическое лицо записаны почти все телеканалы группы.

Также в апреле 2021 года SCM выделила медиагруппе более $300 млн (8,37 млрд грн) финансовой помощи. Медиагруппа планировала выйти на безубыточность в ближайшие пять лет за счет дистрибуции, рекламы и спонсорского взаимодействия на цифровых площадках.

Что предшествовало: В марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения". В соответствии с указом президента, в условиях военного положения обеспечивается объединение всех общенациональных телеканалов на единой информационной платформе стратегической коммуникации – круглосуточном марафоне "Единые новости #UАразом".

Темы: Ахметовмедиа
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