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Часів Яр: уже 33 загиблих, під завалами знайшли тіло дитини

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоПонеділок, 11 липня 2022, 23:55
Часів Яр: уже 33 загиблих, під завалами знайшли тіло дитини
фото ДСНС

Під завалами п’ятиповерхового житлового будинку в м. Часів Яр на Донеччині виявили тіло загиблої дитини, всього на цей момент знайшли тіла 33 загиблих.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.).

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Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них 1 дитина (орієнтовно 2013 р.н.), врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають".

Передісторія:

  • Росіяни завдали удару "Іскандерами" по Часовому Яру увечері 9 липня, місцева влада повідомляла, що під завалами можуть перебувати більше 3 десятків людей.
  • Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру "було знищено понад триста націоналістів".

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Теми: Донецька областьвійна
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