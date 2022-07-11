Часів Яр: уже 33 загиблих, під завалами знайшли тіло дитини

Під завалами п’ятиповерхового житлового будинку в м. Часів Яр на Донеччині виявили тіло загиблої дитини, всього на цей момент знайшли тіла 33 загиблих.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.).

Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них 1 дитина (орієнтовно 2013 р.н.), врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають".

Передісторія: