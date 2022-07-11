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Часов Яр: уже 33 погибших, под завалами нашли тело ребенка

Валентина Романенко, Катерина ТищенкоПонедельник, 11 июля 2022, 23:55
фото ГСЧС

Под завалами пятиэтажного жилого дома в г. Часов Яр Донецкой области обнаружили тело погибшего ребенка, всего на данный момент нашли тела 33 погибших.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "По состоянию на 23:30 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г.р.).

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, из них 1 ребенок (ориентировочно 2013 г.р.), спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются".

Предыстория:

  • Россияне нанесли удар "Искандерами" по Часовому Яру вечером 9 июля, местные власти сообщали, что под завалами могут находиться более 3 десятков человек.
  • Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру "было уничтожено более трехсот националистов".

Темы: Донецкая областьвойна
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