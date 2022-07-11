Часов Яр: уже 33 погибших, под завалами нашли тело ребенка

Под завалами пятиэтажного жилого дома в г. Часов Яр Донецкой области обнаружили тело погибшего ребенка, всего на данный момент нашли тела 33 погибших.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "По состоянию на 23:30 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в г. Часов Яр обнаружено тело 1 погибшего ребенка (ориентировочно 2013 г.р.).

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 33 погибших человек, из них 1 ребенок (ориентировочно 2013 г.р.), спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются".

Предыстория: