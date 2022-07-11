Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Час додому": у Криму набирає обертів рух опору "Жовта стрічка"

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 18:10

У тимчасово окупованому Криму розгортається рух опору росіянам "Жовта стрічка".

Джерело: представництво президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook

Дослівно: "У тимчасово окупованому Сімферополі, як і в Херсоні та Мелітополі, почав діяти рух опору окупантам "Жовта стрічка"

Деталі: Зокрема, в Криму активісти розповсюджують листівки з фотографіями протесту кримчан 26 лютого 2014 року та гаслами "Крим – це Україна. Ми повертаємось!", "Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!", і "Час спротиву! Час боротися! Час додому". 

Довідка: 26 лютого 2014 біля будівлі парламенту в Сімферополі проходили масові мітинги проукраїнськи налаштованих мешканців півострова. За різними оцінками, там були присутні від 5 до 10 тисяч кримчан, які виступали проти сепаратизму.

Нагадаємо:  

  • Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликає кримчан саботувати мобілізацію російських загарбників.
  • Російські окупанти посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту для відбиття можливої ​​атаки Збройних сил України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Крим
Головне сьогодні

Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами

США: Іран збирається передати Росії безпілотники і навчити військових

Зеленський: Передача турбіни для Росії – небезпечний прецедент

Стало відомо, коли у Британії визначаться з наступником Джонсона

Вісім іноземних суден зайшли до портів України за збіжжям - ВМС ЗСУ

Ердоган поговорив про "зерновий коридор" із Зеленським

Усі новини...
Крим
Росія засудила трьох кримських татар до 19 та 13 років ув'язнення
Окупанти хочуть приєднати вітрові електростанції Херсонщини до Криму – ОВА
Росіяни посилили охорону Кримського моста – ЗМІ
Останні новини
06:29
Пентагон назвав дату зустрічі "Рамштайн-4"
05:45
Конгресвумен Спартц закликала Єрмака піти в відставку
05:03
По всій Україні повітряні тривоги
04:30
Reuters: У Байдена подумують розморозити продаж наступальної зброї Саудівській Аравії
03:29
ISW: Лукашенко продовжить надавати РФ повітряний простір для номінальної підтримки Путіна
02:31
Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами
02:01
Байден передав на ратифікацію в Сенат протоколи про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
01:15
США: Іран збирається передати Росії безпілотники і навчити військових
00:30
Ахметов передасть державі лише ліцензії на мовлення, а не самі медіа
23:55
оновленоЧасів Яр: уже 33 загиблих, під завалами знайшли тіло дитини
Усі новини...