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"Час додому": у Криму набирає обертів рух опору "Жовта стрічка"

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 18:10

У тимчасово окупованому Криму розгортається рух опору росіянам "Жовта стрічка".

Джерело: представництво президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook

Дослівно: "У тимчасово окупованому Сімферополі, як і в Херсоні та Мелітополі, почав діяти рух опору окупантам "Жовта стрічка"

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Деталі: Зокрема, в Криму активісти розповсюджують листівки з фотографіями протесту кримчан 26 лютого 2014 року та гаслами "Крим – це Україна. Ми повертаємось!", "Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!", і "Час спротиву! Час боротися! Час додому". 

Довідка: 26 лютого 2014 біля будівлі парламенту в Сімферополі проходили масові мітинги проукраїнськи налаштованих мешканців півострова. За різними оцінками, там були присутні від 5 до 10 тисяч кримчан, які виступали проти сепаратизму.

Нагадаємо:  

ВІДЕО ДНЯ
  • Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликає кримчан саботувати мобілізацію російських загарбників.
  • Російські окупанти посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Кримського мосту для відбиття можливої ​​атаки Збройних сил України.

Теми: Крим
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