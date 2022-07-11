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"Время домой": в Крыму набирает обороты протестное движение "Желтая лента"

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 18:10

Во временно оккупированном Крыму разворачивается движение по сопротивлению россиянам "Желтая лента".

Источник: представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook

Дословно: "Во временно оккупированном Симферополе, как и в Херсоне и Мелитополе, начало действовать движение сопротивления оккупантам "Желтая лента"

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Детали: В частности, в Крыму активисты распространяют листовки с фотографиями протеста крымчан 26 февраля 2014 года и лозунгами "Крым – это Украина. Мы возвращаемся!", "Крым – Украина. Не только с 1954, а всегда!", и "Время сопротивления! Пора бороться! Время домой".

Справка: 26 февраля 2014 года у здания парламента в Симферополе проходили массовые митинги проукраински настроенных жителей полуострова. По разным оценкам, там присутствовало от 5 до 10 тысяч крымчан, выступавших против сепаратизма.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывает крымчан саботировать мобилизацию российских захватчиков.
  • Российские оккупанты усилили противоракетную и противовоздушную оборону и охрану Крымского моста для отражения возможного атаки Вооруженных сил Украины.

Темы: Крым
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