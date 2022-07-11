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Конгресменка Спартц пояснила свої претензії: річ не в Єрмаку, а в контролі над допомогою Україні

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 21:01
Конгресменка Спартц пояснила свої претензії: річ не в Єрмаку, а в контролі над допомогою Україні
Вікторія Спартц, фото Getty Images

Членкиня Палати представників США українського походження Вікторія Спартц заявила, що українська сторона відхилила її пропозицію щодо механізму контролю над допомогою, яку отримує Україна для війни з Росією.

Про це Спартц розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Проблема – не Єрмак. У вашій країні є проблеми, які не вирішуються. І коли я питаю, чому вони не вирішуються, то наші люди мені кажуть, що через Єрмака. Тому це і піднялося", – сказала вона.

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Конгресвумен пізніше пояснила, що в неї та багатьох інших республіканців і демократів викликає питання те, як витрачаються надані Україні американські кошти, "бо зараз нема системи, яка дозволяє нам це перевірити".

"Для мене важливо, щоб те, що ми постачаємо для вас, йшло туди, куди потрібно, і ваші військові це отримували… Я не буду висвітлювати деталі, бо якщо я це скажу, то Росія таку пропаганду проведе, що у вас будуть проблеми", – зазначила Спартц.

Вона заявила, що "зустрічалася майже з кожним керівником адміністрації і парламенту" України, щоб викласти пропозиції щодо можливої системи нагляду за використанням допомоги США, "але ваша сторона (Київ) з цим не погодилася".

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"А останній раз, коли я приїхала, вони навіть були проти того, щоб я зустрічалася", – додала вона.

Своє звернення до Джо Байдена саме через "російські зв’язки" Єрмака Спартц обґрунтувала тим, що саме через нього виникли проблеми в роботі антикорупційних інституцій.

"Якщо ми не маємо можливості робити аудит, якщо ми не знаємо, що відбувається з нашою безпековою підтримкою, тобто зброєю, щойно вона перетнула кордон!.. А ми не знаємо, що з нею у вас відбувається, тому що у нас немає людей в Україні… Вона може бути в Сирії, вона може опинитися в Росії", – стверджує конгресвумен.

"Тому ми запропонували вам ідею, як це (нагляд за допомогою) робити, щоб не створювати зайвої бюрократії, а постачання йшло на фронт. Я не буду розкривати деталей цієї пропозиції, але ваш уряд її відхилив, і мені сказали, що це через пана Єрмака", – додала вона.

Читайте повну версію інтерв'ю: Інтерв’ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України, а також дивіться відеоверсію: Спартц проти Єрмака: ексклюзивне інтерв'ю. Зброя, гроші, та інші звинувачення з Конгресу США.

Теми: СШААндрій Єрмак
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