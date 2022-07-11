Конгрессмен Спартц объяснила свои претензии: дело не в Ермаке, а в контроле над помощью Украине

Член Палаты представителей США украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что украинская сторона отклонила ее предложение о механизме контроля за помощью, которое получает Украина для войны с Россией.

Об этом Спартц рассказала в интервью "Европейской правде".

"Проблема – не Ермак. В вашей стране есть проблемы, которые не решаются. И когда я спрашиваю, почему они не решаются, то наши люди мне говорят, что из-за Ермака. Поэтому это и поднялось", – сказала она.

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Конгрессвумен позже объяснила, что у нее и многих других республиканцев и демократов вызывает вопрос то, как тратятся предоставленные Украине американские средства, "поскольку сейчас нет системы, позволяющей нам это проверить".

"Для меня важно, чтобы то, что мы поставляем вам, шло туда, куда нужно, и ваши военные это получали… Я не буду освещать детали, потому что если я это скажу, то Россия такую ​​пропаганду проведет, что у вас будут проблемы" , – отметила Спартц.

Она заявила, что "встречалась почти с каждым руководителем администрации и парламента" Украины, чтобы изложить предложения по возможной системе надзора за использованием помощи США, "но ваша сторона (Киев) с этим не согласилась".

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"А в последний раз, когда я приехала, они даже были против того, чтобы я встречалась", – добавила она.

Свое обращение к Джо Байдену именно из-за "российских связей" Ермака Спартц обосновала тем, что именно из-за него возникли проблемы в работе антикоррупционных институций.

"Если у нас нет возможности делать аудит, если мы не знаем, что происходит с нашей безопасной поддержкой, то есть оружием, как только она пересекла границу!.. А мы не знаем, что с ней у вас происходит, потому что у нас нет людей в Украине… Она может быть в Сирии, она может оказаться в России", – утверждает конгрессвумен.

"Поэтому мы предложили вам идею, как это (надзор за помощью) делать, чтобы не создавать лишней бюрократии, а поставки уходили на фронт. Я не буду раскрывать деталей этого предложения, но ваше правительство его отклонило, и мне сказали, что это из-за господина Ермака", – добавила она.

Читайте полную версию интервью: Интервью Виктории Спартц: обвинения в Ермаке, контроль за оружием и упреки в адрес Украины, а также смотрите видеоверсию: Спартц против Ермака: эксклюзивное интервью. Оружие, деньги и другие обвинения из Конгресса США.