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Ахметов передасть державі лише ліцензії на мовлення, а не самі медіа

Анастасія КалатурВівторок, 12 липня 2022, 00:30
ФОТО: GETTY

Медіа Група Україна Ріната Ахметова  повертає державі  лише ліцензії на мовлення, жодних інших активів державі передавати не будуть.

Джерело: директорка з комунікацій компанії SCM Наталія Ємченко

Дослівно: "Ми повертаємо державі тільки державне - тобто ліцензії (які вона нам видала) на мовлення. Жодні інші активи медіагрупи (окрім цих ліцензій) ми державі не передаємо - ані бренди, ані бібліотеки".

Деталі: Наталія Ємченко  зазначила, що наразі невідомо, як далі держава буде розпоряджатися цими ліцензіями.

Передісторія:

  • Ахметов заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу.
  • Медіахолдинг Ахметова Медіа Група Україна складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у нього, перевищив $1,5 млрд.
  • До холдингу входять: національний ефірний телеканал "Україна";   НЛО TV;   "Індиго TV";   "Футбол 1/2/3", представлені також і в HD-версії;   "Україна 24"; регіональний "34 телеканал"; оператор супутникового мовлення Xtra TV; ОТТ-платформа OLL.TV; міжнародні канали Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіаагентство повного циклу "Медіа Партнерство Баінг"; сайт segodnya.ua; кросплатформений проект Vogue UA.
  • За словам Ахметова, рішення продиктоване набранням чинності закону "про олігархів".

Теми: медіаолігархи
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