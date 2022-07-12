Ахметов передасть державі лише ліцензії на мовлення, а не самі медіа

Медіа Група Україна Ріната Ахметова повертає державі лише ліцензії на мовлення, жодних інших активів державі передавати не будуть.

Джерело: директорка з комунікацій компанії SCM Наталія Ємченко

Дослівно: "Ми повертаємо державі тільки державне - тобто ліцензії (які вона нам видала) на мовлення. Жодні інші активи медіагрупи (окрім цих ліцензій) ми державі не передаємо - ані бренди, ані бібліотеки".

Деталі: Наталія Ємченко зазначила, що наразі невідомо, як далі держава буде розпоряджатися цими ліцензіями.

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