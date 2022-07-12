Ахметов передаст государству только лицензии на вещание, а не сами медиа

Медиа Группа Украина Рината Ахметова возвращает государству только лицензии на вещание, никаких других активов государству передавать не будут.

Источник: директор по коммуникациям компании SCM Наталья Емченко

Дословно: "Мы возвращаем государству только государственное – то есть лицензии (которые оно нам выдало) на вещание. Никакие другие активы медиагруппы (кроме этих лицензий) мы государству не передаем – ни бренды, ни библиотеки".

Детали: Наталья Емченко отметила, что пока неизвестно, как дальше государство будет распоряжаться этими лицензиями.

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