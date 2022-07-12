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Ахметов передаст государству только лицензии на вещание, а не сами медиа

Анастасия КалатурВторник, 12 июля 2022, 00:30
Ахметов передаст государству только лицензии на вещание, а не сами медиа
ФОТО: GETTY

Медиа Группа Украина Рината Ахметова возвращает государству только лицензии на вещание, никаких других активов государству передавать не будут.

Источник: директор по коммуникациям компании SCM Наталья Емченко

Дословно: "Мы возвращаем государству только государственное – то есть лицензии (которые оно нам выдало) на вещание. Никакие другие активы медиагруппы (кроме этих лицензий) мы государству не передаем – ни бренды, ни библиотеки".

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Детали: Наталья Емченко отметила, что пока неизвестно, как дальше государство будет распоряжаться этими лицензиями.

Предыстория:

  • Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса.
  • Медиахолдинг Ахметова Медиа Группа Украина состоит из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов, интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в него, превысил $1,5 млрд.
  • В холдинг входят: национальный эфирный телеканал "Украина"; НЛО TV; "Индиго TV"; "Футбол 1/2/3", представленные также и в HD-версии;   "Украина 24";  "34 телеканал"; оператор спутниковой речи Xtra TV; OLL.TV; международные каналы Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2; продакшн-компании "Теле О", "Поможем ТВ"; медиаагентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.
  • По словам Ахметова, решение продиктовано вступлением в силу закона "об олигархах".

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Темы: медиаолигархи
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