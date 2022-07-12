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Часів Яр: кількість загиблих зросла до 35

Ірина БалачукВівторок, 12 липня 2022, 11:08
Зруйнований росіянами житловий будинок у Часовому Яру. Фото з Telegram Павла Кириленка

Станом 11:00 12 липня з-під завалів п’ятиповерхового будинку у місті Часів Яр дістали 35 загиблих та 9 поранених.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram, ДСНС у Facebook 

Дослівно ДСНС: "Станом на 11:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 35 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб".

Деталі: За словами голови ОВА, станом на 6:30 ранку 12 липня працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн. 

У ДСНС зазначили, що на 11:00 розчистили та розібрали понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають. 

 
фото ДСНС 

Кириленко також повідомив, що 11 липня одна людина загинула у Мар'їнці. Крім того, ще двоє цивільних в області дістали поранення.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинуло щонайменше 602 цивільних та ще щонайменше 1 552 отримали поранення.  

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Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Передісторія:

  • Увечері 9 липня росіяни завдали удару "Іскандерами" по Часовому Яру. Загарбники влучили у житлову п’ятиповерхівку. Тоді місцева влада повідомила, що під завалами можуть перебувати більше 3 десятків людей.
  • Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру нібито "було знищено понад триста націоналістів".

Теми: Донецька областьвійнажертви
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