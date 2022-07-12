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Часов Яр: количество погибших возросло до 35

Ирина БалачукВторник, 12 июля 2022, 11:08
Часов Яр: количество погибших возросло до 35
Разрушенный россиянами жилой дом во Часовом Яру. Фото с Telegram Павла Кириленко

По состоянию на 11:00 12 июля из-под завалов пятиэтажного дома в городе Часов Яр достали 35 погибших и 9 раненых.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram, ГСЧС в Facebook 

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 11:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 35 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек".

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Детали: По словам главы ОВА, по состоянию на 6:30 утра 12 июля работники ГСЧС расчистили около 70% завалов.   

В ГСЧС отметили, что к 11:00 расчистили и разобрали более 320 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются. 

 
Фото ГСЧС

Кириленко также сообщил, что 11 июля один человек погиб в Марьинке. Кроме того, еще двое гражданских в области получили ранения.

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Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Донецкой области погибли по меньшей мере 602 гражданских и еще по меньшей мере 1 552 получили ранения.

Кириленко подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Предыстория:

  • Вечером 9 июля россияне нанесли удар "Искандерами" по Часовому Яру. Захватчики попали в жилую пятиэтажку. Тогда местные власти сообщали, что под завалами могут находиться более 3 десятков человек.
  • Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру якобы "было уничтожено более трехсот националистов".

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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