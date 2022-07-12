Полиция выявила в Украине более 900 коллаборантов РФ

Правоохранители возбудили более 900 уголовных дел по новой статье о коллаборационной деятельности во время войны.

Источник: Министерство внутренних дел в Telegram

Дословно: "В настоящее время ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, всего же их более 900. Среди наиболее распространенных проявлений такой деятельности - помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти".

Детали: Всего привлечены к ответственности 163 человека. Однако большинство подозреваемых находятся на временно оккупированных территориях, поэтому судебный процесс проходит заочно.

Что этому предшествовало: