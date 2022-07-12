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Полиция выявила в Украине более 900 коллаборантов РФ

"Украинская правда"Вторник, 12 июля 2022, 11:46

Правоохранители возбудили более 900 уголовных дел по новой статье о коллаборационной деятельности во время войны.

Источник: Министерство внутренних дел в Telegram

Дословно: "В настоящее время ежедневно вносится в реестр около 10 новых уголовных производств, всего же их более 900. Среди наиболее распространенных проявлений такой деятельности - помощь армии РФ, распространение российской пропаганды, добровольное участие в оккупационных органах власти".

Детали: Всего привлечены к ответственности 163 человека. Однако большинство подозреваемых находятся на временно оккупированных территориях, поэтому судебный процесс проходит заочно.

Что этому предшествовало:

  • 3 марта Верховная Рада приняла ряд военных законов, в том числе проголосовала за законопроекты №5143 и №5144 о борьбе с коллаборационизмом. В частности, введена уголовная ответственность за сотрудничество с Россией, оккупационной администрацией и/или ее вооруженными или военизированными формированиями.
  • 14 апреля Верховная Рада Украины приняла с изменениями законопроект №7186, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность.

Темы: коллаборационизмполициявойна
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