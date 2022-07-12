Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російській удар по Часовому Яру: кількість жертв зросла до 38

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 16:04

Станом на 15:00 вівторка рятувальники витягли 38 тіл з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook, Міністерство внутрішніх справ у Telegram

Дослівно: "З-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр витягли тіла 38 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають". 

Деталі: Всього на місці працюють 57 людей та 8 одиниць техніки. Місцеві органи влади залучили два автокрана та два навантажувача. Поруч чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо:

Теми: війнажертвиДонецька область
Головне сьогодні

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм – зведення

картиISW назвав напрямки, на яких російські окупанти провалили наступи і штурми

відео, оновлено від 00.36Окупанти заявили про масований удар ЗСУ по ППО біля Луганська

Зеленський: У ворога немає сміливості визнати поразку і забратися з України

Ударна авіація вже завдала 1700 групових ударів по ворогу - Повітряні сили

Заборона очного навчання під час війни: Зеленський відповів на петицію

Усі новини...
війна
Іспанія готова передати Україні танки Leopard та БТР M113 - ЗМІ
Україна повернула тіла 30 полеглих захисників
Обстріл Харкова: 5 людей госпіталізували
Останні новини
11:06
У Києві підробляли довідки про непридатність до військової служби
11:00
Кулеба: переговори про розблокування зерна перебувають у фінальній фазі
10:58
Мінагро закликає розблокувати приватизацію спиртзаводів
10:52
оновленоЧасів Яр: кількість жертв зросла до 47
10:37
Схема "Калашникова": як російський концерн в обхід санкцій продає стволи у 44 країни
10:26
На Заході обговорюють обмеження цін на енергоресурси РФ, щоб зменшити її доходи
10:15
На Житомирщині знайшли зґвалтованого собаку: зоозахисники звернулися у поліцію
10:12
У Дніпрі анонсували "тотальне" зниження податку на землю для бізнесу
09:47
Президент Болгарії заявив про можливість нових дострокових виборів у жовтні
09:44
Ситуація в областях: окупанти б’ють по сходу і півдню країни, на Херсонщині викрадають людей
Усі новини...