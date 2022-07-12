Російській удар по Часовому Яру: кількість жертв зросла до 38

Станом на 15:00 вівторка рятувальники витягли 38 тіл з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook, Міністерство внутрішніх справ у Telegram

Дослівно: "З-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр витягли тіла 38 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають".

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Деталі: Всього на місці працюють 57 людей та 8 одиниць техніки. Місцеві органи влади залучили два автокрана та два навантажувача. Поруч чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо:

9 липня окупанти завдали удару по Часовому Яру, влучивши у п’ятиповерхівку.

Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру нібито "було знищено понад триста націоналістів".