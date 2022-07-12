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Российский удар по Часовому Яру: количество жертв возросло до 38

"Украинская правда"Вторник, 12 июля 2022, 16:04

По состоянию на 15:00 вторника спасатели извлекли 38 тел из-под завалов разрушенной многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook, Министерство внутренних дел в Telegram

Дословно: "Из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр извлекли тела 38 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома работы продолжаются".

Детали: Всего на месте работают 57 человек и 8 единиц техники. Местные органы власти предоставили два автокрана и два погрузчика. Рядом дежурит автомобиль скорой помощи.

Напомним:

Темы: войнажертвыДонецкая область
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