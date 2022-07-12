Обстріл Харкова: 5 людей госпіталізували

Внаслідок обстрілу Індустріального району у Харкові госпіталізували 5 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне.Харків

Дослівно: "Медики госпіталізували 5 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Стан усіх постраждалих - середньої тяжкості".

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Деталі: Речник ДСНС регіону Євген Василенко розповів, що в результаті російського удару у Харкові горіли гаражі, господарчі споруди, прибудови поблизу СТО, а також зруйновані житлові будинки, що розташовані поруч.

Крім того, пожежі сталися на декількох підприємствах.

фото: ТГ Синєгубова

фото: ТГ Синєгубова

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