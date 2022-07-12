Обстріл Харкова: 5 людей госпіталізували
Вівторок, 12 липня 2022, 16:38
Внаслідок обстрілу Індустріального району у Харкові госпіталізували 5 людей.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне.Харків
Дослівно: "Медики госпіталізували 5 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Стан усіх постраждалих - середньої тяжкості".
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Деталі: Речник ДСНС регіону Євген Василенко розповів, що в результаті російського удару у Харкові горіли гаражі, господарчі споруди, прибудови поблизу СТО, а також зруйновані житлові будинки, що розташовані поруч.
Крім того, пожежі сталися на декількох підприємствах.
Цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Вдень 12 липня російські війська вчергове атакували Харків, удари прийшлися по Індустріальному району міста.
- У ніч на 12 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову: дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі.