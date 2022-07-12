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Обстріл Харкова: 5 людей госпіталізували

Мазуренко Альона Вівторок, 12 липня 2022, 16:38
фото: Суспільне.Харків

Внаслідок обстрілу Індустріального району у Харкові госпіталізували 5 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег СинєгубовСуспільне.Харків

Дослівно: "Медики госпіталізували 5 людей з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Стан усіх постраждалих - середньої тяжкості".

Деталі: Речник ДСНС регіону Євген Василенко розповів, що в результаті російського удару у Харкові горіли гаражі, господарчі споруди, прибудови поблизу СТО, а також зруйновані житлові будинки, що розташовані поруч.

Крім того, пожежі сталися на декількох підприємствах.

 
фото: ТГ Синєгубова
 
фото: ТГ Синєгубова

Цьому передувало: 

  • Вдень 12 липня російські війська вчергове атакували Харків, удари прийшлися по Індустріальному району міста.  
  • У ніч на 12 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову: дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі.

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Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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