Обстрел Харькова: 5 человек госпитализированы
Вторник, 12 июля 2022, 16:38
В результате обстрела Индустриального района в Харькове госпитализировали 5 человек.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспільне.Харків
Дословно: "Медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших - средней тяжести".
Детали: Спикер ГСЧС региона Евгений Василенко рассказал, что в результате российского удара в Харькове горели гаражи, хозяйственные постройки, пристройки вблизи СТО, а также разрушенные рядом расположенные жилые дома.
Кроме того, пожары произошли на нескольких предприятиях.
Этому предшествовало:
- Днем 12 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись по Индустриальному району города.
- В ночь на 12 июля враг нанес очередной ракетный удар по Харькову: две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе.
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