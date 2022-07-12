Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел Харькова: 5 человек госпитализированы

Алена МазуренкоВторник, 12 июля 2022, 16:38
Обстрел Харькова: 5 человек госпитализированы
фото: Суспільне.Харків

В результате обстрела Индустриального района в Харькове госпитализировали 5 человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспільне.Харків

Дословно: "Медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших - средней тяжести".

Реклама:

Детали: Спикер ГСЧС региона Евгений Василенко рассказал, что в результате российского удара в Харькове горели гаражи, хозяйственные постройки, пристройки вблизи СТО, а также разрушенные рядом расположенные жилые дома.

Кроме того, пожары произошли на нескольких предприятиях.

 
фото: ТГ СинЕгубова
 
фото: ТГ СинЕгубова

Этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Днем 12 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись по Индустриальному району города.
  • В ночь на 12 июля враг нанес очередной ракетный удар по Харькову: две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе.

Темы: ХарьковобстрелРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьков
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: