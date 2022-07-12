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Обстрел Харькова: 5 человек госпитализированы

Мазуренко Алена Вторник, 12 июля 2022, 16:38
фото: Суспільне.Харків

В результате обстрела Индустриального района в Харькове госпитализировали 5 человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспільне.Харків

Дословно: "Медики госпитализировали 5 человек с взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших - средней тяжести".

Детали: Спикер ГСЧС региона Евгений Василенко рассказал, что в результате российского удара в Харькове горели гаражи, хозяйственные постройки, пристройки вблизи СТО, а также разрушенные рядом расположенные жилые дома.

Кроме того, пожары произошли на нескольких предприятиях.

 
фото: ТГ СинЕгубова
 
фото: ТГ СинЕгубова

Этому предшествовало:

  • Днем 12 июля российские войска в очередной раз атаковали Харьков, удары пришлись по Индустриальному району города.
  • В ночь на 12 июля враг нанес очередной ракетный удар по Харькову: две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе.

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Темы: ХарьковобстрелРосcиявойна
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