Російська армія вдарила по Індустріальному району Харкова, є постраждалі
Вдень 12 липня російські війська вчергове атакували Харків, удари прийшлися по Індустріальному району міста – четверо постраждалих.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне Харків
Пряма мова Синєгубова: "Росіяни нанесли удари по Індустріальному району Харкова. Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!".
Деталі: Місцеві жителі почали повідомляти про вибухи з боку Індустріального району близько 13:30.
У Telegram-каналах повідомляється про понад 15 "прильотів" по району та сильну пожежу після одного з них.
"Салтівка теж під обстрілом", – також пишуть користувачі соцмереж.
У Харкові періодично оголошують загрозу артилерійського обстрілу та повітряну тривогу.
Оновлення: За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на 15:49 внаслідок обстрілів Індустрідального району постраждали 4 людини. Із травмами середнього ступеня тяжкост усі постраждалі госпіталізовані до медустанов, загрози їхньому життю немає.
Цьому передувало:
- Під ранок 10 липня в Харкові російські ракети прилетіли в Основ’янський та Слобідський райони.
- У ніч на 11 липня по Харкову росіяни завдали 3 ракетних удари. Влучили у житлову багатоповерхівку, школу в Слобідському районі та складські приміщення в Основ'янському районі.
- 11 липня близько 10:00 військові РФ здійснили артилерійський обстріл із РСЗВ по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова, внаслідок чого загинули 6 цивільних, отримала поранення 31 людина.
- У ніч на 12 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову: дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі.