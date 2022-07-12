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Російська армія вдарила по Індустріальному району Харкова, є постраждалі

Олена РощінаВівторок, 12 липня 2022, 14:08

Вдень 12 липня російські війська вчергове атакували Харків, удари прийшлися по Індустріальному району міста – четверо постраждалих. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Суспільне Харків

Пряма мова Синєгубова: "Росіяни нанесли удари по Індустріальному району Харкова. Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!".

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Деталі: Місцеві жителі почали повідомляти про вибухи з боку Індустріального району близько 13:30.

У Telegram-каналах повідомляється про понад 15 "прильотів" по району та сильну пожежу після одного з них.

"Салтівка теж під обстрілом", – також пишуть користувачі соцмереж.

ВІДЕО ДНЯ

У Харкові періодично оголошують загрозу артилерійського обстрілу та повітряну тривогу.

Оновлення: За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на 15:49 внаслідок обстрілів Індустрідального району постраждали 4 людини. Із травмами середнього ступеня тяжкост усі постраждалі госпіталізовані до медустанов, загрози їхньому життю немає.

Цьому передувало: 

  • Під ранок 10 липня в Харкові російські ракети прилетіли в Основ’янський та Слобідський райони.
  • У ніч на 11 липня по Харкову росіяни завдали 3 ракетних удари. Влучили у житлову багатоповерхівку, школу в Слобідському районі та складські приміщення в Основ'янському районі. 
  • 11 липня близько 10:00 військові РФ здійснили артилерійський обстріл із РСЗВ по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова, внаслідок чого загинули 6 цивільних, отримала поранення 31 людина.
  • У ніч на 12 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову: дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі.

Теми: Харківвійнаобстрілвибух
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