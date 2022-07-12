Росіяни випустили ракети по Харкову й Торецьку, захопили інститут "Асканія Нова" – ОВА

У ніч на 12 липня російські війська випустили дві ракети по Харкову, три ракети по Торецьку, обстріляли Слов’янськ, окупований Сєвєродонецьк планують обстежити й провести "перепис", на Херсонщині захопили інститут "Асканія Нова".

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 08:00 вівторка 12 липня

Деталі: У Харківській та Донецькій областях багато загиблих та постраждалих внаслідок атак армії РФ.У Херсонській області продовжують горіти ліси й поля.

Харків: вночі росіяни випустили 2 ракети, впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Проводиться огляд території.

"Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 03:30 год дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає", – уточнив голова ОВА Олег Синєгубов.

По області окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони.

У Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок, загинули 2 чоловіка. У м. Дергачах внаслідок обстрілу постраждали 3 особи, госпіталізовані.

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Внаслідок обстрілів окупантів за добу на Харківщині загинули 7 осіб, постраждали – 34.

Луганщина: за ніч по позиціях українських бійців на адміністративному кордоні області завдано 4 ракетних удари, 8 артобстрілів та 3 мінометних.

В соцмережах повідомляється про початок окупаційною владою "перепису населення" м. Сєвєродонецька. За попередніми даними, в місті залишилось близько 10 тисяч мешканців.

Окупаційною владою Сєвєродонецька та "урядом ЛНР" створено робочу групу, яка має в стислі терміни обстежити будівлі та споруди м. Сєвєродонецька.

Донеччина: вночі не припинялася рятувальна операція у місті Часів Яр. Вдалося виявити й підняти з-під завалів ще кілька тіл, у тому числі 9-річного хлопчика.

На даний час цифри по часів'ярській трагедії (руйнування ракетами 5-поверхівки 9 липня) наступні: 9 людей врятували, 34 тіла підняли на поверхню (у т.ч. однієї дитини). Рятувальна операція триває.

У вівторок зранку – 3 ракетні удари по Торецьку, одна з ракет влучила у дитячий садок, дві інші – з'ясовується.

Вночі росіяни обстріляли Слов'янськ – влучили у приватний житловий будинок. Наразі відомо про 1 поранену людину.

За добу по області 9 загиблих і 2 поранених.

Миколаївщина: зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: ввечері та зранку, орієнтовно о 04:30 вівторка, – обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритим територіям. Постраждалих немає.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: 11 липня внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.

Херсонщина: внаслідок обстрілів в області щоденно горять ліси та поля. Лище з початку липня надзвичайники зафіксували 75 пожеж на майже 300 тисяч гектарах. Критична ситуація у цьому плані в Бериславському районі та населених пунктах, які межують із сусідніми областями.

Продовжується в області і нові призначення місцевих колаборантів, а також захоплення установ та навчальних закладів. ​​Зокрема, було захоплено інститут тваринництва степових районів "Асканія Нова".

В цілому ситуація в області критична.

Довідка: Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" розташований в смт Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області.