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Україна повернула тіла 30 полеглих захисників

Мазуренко Альона Вівторок, 12 липня 2022, 17:02
фото: Мінреінтеграції

12 липня у Запорізькій області Україна повернула тіла 30 полеглих українських захисників.

Джерело: пресслужба Мінреінтеграції, уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко у коментарі "Суспільне"

Дослівно: "Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання.

Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України".

Деталі: Про повернення повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

За словами Котенка, Україна повернула понад 400 тіл у межах обмінів з Росією, більшість з них - загиблі на "Азовсталі". 

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Він додав, що з тілами захисників є проблеми, тому що полеглих передають без документів.

Українська сторона просить хоча б вказувати напрямок, звідки забрали тіло воїна: "Є домовленість з Росією писати про те хоча би звідки тіло - це Луганський напрямок, Волноваха чи це харківський напрямок тощо. Бо дуже багато тіл без документів, ми не знаємо хто вони".

Наразі тіла відправляють у морги в Києві, Дніпрі та Харкові, планується додати у список морг у Запоріжжі. Однак родичі загиблих можуть здати тест на ДНК у будь-якому місті.

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Теми: війнаобмінРосіяУкраїна
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