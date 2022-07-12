Украина вернула тела 30 павших защитников

12 июля в Запорожской области Украина вернула тела 30 павших украинских защитников.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции, уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко в комментарии "Суспільне"

Дословно: "Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения.

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Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины".

Детали: О возвращении тел сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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По словам Котенко, Украина вернула более 400 тел в рамках обменов с Россией, большинство из них - погибшие на "Азовстали".

Он добавил, что с телами защитников есть проблемы, потому что павших передают без документов.

Украинская сторона просит хотя бы указывать направление, откуда забрали тело воина: "Есть договоренность с Россией писать о том хотя бы откуда тело - это Луганское направление, Волноваха или это харьковское направление и т.д. Потому что очень много тел без документов, мы не знаем кто они".

Тела отправляются в морги в Киеве, Днепре и Харькове, планируется добавить в список морг в Запорожье. Однако родственники погибших могут сдать тест на ДНК в любом городе.

Напомним: