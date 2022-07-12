Украина вернула тела 30 павших защитников
12 июля в Запорожской области Украина вернула тела 30 павших украинских защитников.
Источник: пресс-служба Минреинтеграции, уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко в комментарии "Суспільне"
Дословно: "Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения.
Операция проводилась в Запорожской области при сотрудничестве уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины".
Детали: О возвращении тел сообщил уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко.
Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
По словам Котенко, Украина вернула более 400 тел в рамках обменов с Россией, большинство из них - погибшие на "Азовстали".
Он добавил, что с телами защитников есть проблемы, потому что павших передают без документов.
Украинская сторона просит хотя бы указывать направление, откуда забрали тело воина: "Есть договоренность с Россией писать о том хотя бы откуда тело - это Луганское направление, Волноваха или это харьковское направление и т.д. Потому что очень много тел без документов, мы не знаем кто они".
Тела отправляются в морги в Киеве, Днепре и Харькове, планируется добавить в список морг в Запорожье. Однако родственники погибших могут сдать тест на ДНК в любом городе.
Напомним:
- Украинская сторона и страна-агрессор 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".
- В конце июня Координационный штаб по обращению с военнопленными вернул в Украину 35 тел погибших защитников в обмен на 50 тел оккупантов.