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Перші 10 росіян подалися на отримання візи в Україну

Вівторок, 12 липня 2022, 17:03
Перші 10 росіян подалися на отримання візи в Україну
ФОТО PEXELS

Від початку дії візового режиму із Росією отримання віз для в’їзду в Україну попросили 10 росіян.   

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, якого цитує Суспільне

Пряма мова Ніколенка: "За другий тиждень з’явилося десять візових анкет. Станом на 11 липня 10 громадян Росії звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи.

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Ми говоримо про 6 короткострокових віз. Це люди, які мають бажання відвідати Україну з приватною метою, а також чотири довгострокові візи — на возз’єднання з родиною".

Деталі: За його словами, усі росіяни подавалися через українські дипустанови за кордоном, оскільки в Росії відповідні центри поки не запрацювали.

Ніколенко зазанчив, що люди подавалися в 4 країнах: Німеччині, Польщі, Киргизстані та Угорщині.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • З 1 липня почав діяти візовий режим в’їзду в Україну для громадянами Російської Федерації.

Теми: візиУкраїнаРосія
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