Перші 10 росіян подалися на отримання візи в Україну
Від початку дії візового режиму із Росією отримання віз для в’їзду в Україну попросили 10 росіян.
Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко, якого цитує Суспільне
Пряма мова Ніколенка: "За другий тиждень з’явилося десять візових анкет. Станом на 11 липня 10 громадян Росії звернулися за українськими візами, надавши відповідні документи.
Ми говоримо про 6 короткострокових віз. Це люди, які мають бажання відвідати Україну з приватною метою, а також чотири довгострокові візи — на возз’єднання з родиною".
Деталі: За його словами, усі росіяни подавалися через українські дипустанови за кордоном, оскільки в Росії відповідні центри поки не запрацювали.
Ніколенко зазанчив, що люди подавалися в 4 країнах: Німеччині, Польщі, Киргизстані та Угорщині.
Передісторія:
- З 1 липня почав діяти візовий режим в’їзду в Україну для громадянами Російської Федерації.