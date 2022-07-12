Первые 10 россиян подали документы для получения визы в Украину

С начала действия визового режима с Россией визу для въезда в Украину попросили 10 россиян.

Источник: спикер МИД Олег Николенко, которого цитирует Громадське

Прямая речь Николенко: "За вторую неделю появилось десять визовых анкет. По состоянию на 11 июля 10 граждан России обратились за украинскими визами, предоставив соответствующие документы.

Мы говорим о 6 краткосрочных визах. Это люди, которые хотят посетить Украину в частных целях, а также четыре долгосрочных визы — на воссоединение с семьей".

Детали: По его словам, все россияне подавались через украинские дипучреждения за рубежом, поскольку в России соответствующие центры пока не заработали.

Николенко отметил, что люди подавались в 4 странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

С 1 июля начал действовать визовый режим въезда в Украину для граждан Российской Федерации.