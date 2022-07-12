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Щоб стати українцем, доведеться скласти іспит: уряд готує відповідні закони

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 17:44

Уряд почав підготовку законопроєктів щодо запровадження іспиту для набуття громадянства України.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: На виконання завдання президента Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх справ доручили внести на розгляд уряду проєкти законів про запровадження іспиту для набуття громадянства України. 

Міністерство освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови сформують програми іспиту на рівень володіння українською мовою, а також з історії та основ Конституції України.

Пряма мова: "Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни"

Що цьому передувало: Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опрацювати питання запровадження іспиту для отримання громадянства України у відповідь на петицію, яку опублікували на сайті ОП 23 травня цього року.

Теми: громадянствозаконодавствоКабінет міністрів
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