Щоб стати українцем, доведеться скласти іспит: уряд готує відповідні закони

Уряд почав підготовку законопроєктів щодо запровадження іспиту для набуття громадянства України.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram

Деталі: На виконання завдання президента Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх справ доручили внести на розгляд уряду проєкти законів про запровадження іспиту для набуття громадянства України.

Міністерство освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови сформують програми іспиту на рівень володіння українською мовою, а також з історії та основ Конституції України.

Пряма мова: "Громадянство України сьогодні — це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни"

Що цьому передувало: Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опрацювати питання запровадження іспиту для отримання громадянства України у відповідь на петицію, яку опублікували на сайті ОП 23 травня цього року.