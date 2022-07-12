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Чтобы стать украинцем, придется сдать экзамен: правительство готовит соответствующие законы

"Украинская правда"Вторник, 12 июля 2022, 17:44

Правительство начало подготовку законопроектов о введении экзамена для получения гражданства Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram

Детали: По заданию президента Министерству юстиции и Министерству внутренних дел поручили внести на рассмотрение правительства проекты законов о введении экзамена для получения гражданства Украины.

Министерство образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка сформируют программы экзамена на уровень владения украинским языком, а также по истории и основам Конституции Украины.

Прямая речь: "Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны"

Что этому предшествовало: Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать вопрос введения экзамена для получения гражданства Украины в ответ на петицию, опубликованную на сайте ОП 23 мая этого года.

Темы: гражданствозаконодательствоКабинет министров
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