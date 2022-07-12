Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чтобы стать украинцем, придется сдать экзамен: правительство готовит соответствующие законы

"Украинская правда"Вторник, 12 июля 2022, 17:44

Правительство начало подготовку законопроектов о введении экзамена для получения гражданства Украины.

Источник: премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram

Детали: По заданию президента Министерству юстиции и Министерству внутренних дел поручили внести на рассмотрение правительства проекты законов о введении экзамена для получения гражданства Украины.

Реклама:

Министерство образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка сформируют программы экзамена на уровень владения украинским языком, а также по истории и основам Конституции Украины.

Прямая речь: "Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны"

Что этому предшествовало: Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать вопрос введения экзамена для получения гражданства Украины в ответ на петицию, опубликованную на сайте ОП 23 мая этого года.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: гражданствозаконодательствоКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
гражданство
ФСБ планирует найти "гражданство РФ" у военного руководства Украины – СБУ
Парламент Молдовы поддержал предоставление гражданства всем детям, рожденным в стране
У отца новоназначенного заместителя Малюка нашли паспорт РФ. СБУ пояснила детали
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: