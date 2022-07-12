Чтобы стать украинцем, придется сдать экзамен: правительство готовит соответствующие законы
Правительство начало подготовку законопроектов о введении экзамена для получения гражданства Украины.
Источник: премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram
Детали: По заданию президента Министерству юстиции и Министерству внутренних дел поручили внести на рассмотрение правительства проекты законов о введении экзамена для получения гражданства Украины.
Министерство образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка сформируют программы экзамена на уровень владения украинским языком, а также по истории и основам Конституции Украины.
Прямая речь: "Гражданство Украины сегодня – это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны"
Что этому предшествовало: Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать вопрос введения экзамена для получения гражданства Украины в ответ на петицию, опубликованную на сайте ОП 23 мая этого года.