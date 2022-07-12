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Часів Яр: з-під завалів дістали тіла 45 жертв

Альона Мазуренко Вівторок, 12 липня 2022, 18:24
Часів Яр: з-під завалів дістали тіла 45 жертв
фото: ДСНС Донецької області

Рятувальники витягли 45 тіл з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.

Джерело: ДСНСДСНС Донецької області

Деталі: Станом на 18:00 у відомстві повідомили, що виявили та вилучили з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років).

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Згодом о 19.30 рятувальники зазначили, що уже дістали з-під завалів тіла 45 осіб.

Врятовано з-під завалів 9 осіб.

Проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку.

ВІДЕО ДНЯ

Всього на місці працюють 57 людей та 8 одиниць техніки. Місцеві органи влади залучили два автокрана та два навантажувача. Поруч чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.

Станом на 15.00 вівторка рятувальники повідомили, що витягли тіла 38 осіб.

 
 
 

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Теми: Донецька областьДСНСобстрілжертви
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