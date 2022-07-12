Часів Яр: з-під завалів дістали тіла 45 жертв
Рятувальники витягли 45 тіл з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.
Джерело: ДСНС, ДСНС Донецької області
Деталі: Станом на 18:00 у відомстві повідомили, що виявили та вилучили з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років).
Згодом о 19.30 рятувальники зазначили, що уже дістали з-під завалів тіла 45 осіб.
Врятовано з-під завалів 9 осіб.
Проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку.
Всього на місці працюють 57 людей та 8 одиниць техніки. Місцеві органи влади залучили два автокрана та два навантажувача. Поруч чергує автомобіль швидкої медичної допомоги.
Станом на 15.00 вівторка рятувальники повідомили, що витягли тіла 38 осіб.
Нагадаємо:
- 9 липня окупанти завдали удару по Часовому Яру, влучивши у п’ятиповерхівку.
- Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру нібито "було знищено понад триста націоналістів".