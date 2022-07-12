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Часов Яр: из-под завалов извлекли тела 45 жертв

Алена МазуренкоВторник, 12 июля 2022, 18:24
Часов Яр: из-под завалов извлекли тела 45 жертв
фото: ГСЧС Донецкой области

Спасатели извлекли 45 тел из-под завалов разрушенной многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.

Источник: ГСЧС, ГСЧС Донецкой области

Детали: По состоянию на 18:00 в ведомстве сообщили, что обнаружили и изъяли из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет).

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Позже в 19.30 спасатели отметили, что уже извлечены из-под завалов тела 45 человек.

Спасены из-под завалов 9 человек.

Произведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома.

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Всего на месте работают 57 человек и 8 единиц техники. Местные органы власти предоставили два автокрана и два погрузчика. Рядом дежурит автомобиль скорой помощи.

По состоянию на 15:00 вторника спасатели сообщили, что извлекли тела 38 человек.

 
 
 

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Темы: Донецкая областьГСЧСобстрелжертвы
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