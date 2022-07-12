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Після ураження складів у Новій Каховці ЗСУ завдали удару по Чарівному на Херсонщині

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 18:31
Скріншот

Після ураження складів із боєприпасами у Новій Каховці 11 липня було завдано удару по  складу боєприпасів російських окупантів в Чарівному Херсонської області.

Джерело: повідомлення оперативного командування "Південь" у Фейсбуці

Дослівно: "Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному".

Деталі: В повідомленні також вказується, що корабельне угруповання ворожих сил РФ збільшено до п’яти ракетних кораблів, також додано підводний човен. Отже сумарно напоготові 44 "Калібри". Великих десантних кораблів наразі 3.

Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією.

Передісторія:

  • Пізно ввечері 11 липня Україна завдала удару по складах із боєприпасами в окупованій Новій Каховці. Очевидці публікували фото і відео масштабних вибухів у місті.  
  • Судячи з супутникових знімків в ніч на 12 липня в Новій Каховці підірвалися цехи заводу "Укргідромех" та ще один великий ангар поруч.

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Теми: арміяХерсон
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