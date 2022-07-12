После поражения складов в Новой Каховке ВСУ нанесли удар по Чаривному в Херсонской области
После нанесения ударов по складам боеприпасов в Новой Каховке 11 июля был нанесен удар по еще одному складу боеприпасов российских оккупантов в Чаривном Херсонской области.
Источник: сообщение оперативного командования "Юг" в Фейсбуке
Дословно: "Сразу после точного поражения складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийским подразделением было прицельно нанесен удар по еще одному складу боеприпасов в Чаривном".
Детали: В сообщении также указывается, что корабельная группировка вражеских сил РФ увеличена до пяти ракетных кораблей, также добавлена подлодка. Таким образом суммарно наготове находится 44 "Калибра". Больших десантных кораблей 3.
Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также возможна атака стратегической авиацией.
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