После поражения складов в Новой Каховке ВСУ нанесли удар по Чаривному в Херсонской области

После нанесения ударов по складам боеприпасов в Новой Каховке 11 июля был нанесен удар по еще одному складу боеприпасов российских оккупантов в Чаривном Херсонской области.

Источник: сообщение оперативного командования "Юг" в Фейсбуке

Дословно: "Сразу после точного поражения складов боеприпасов в Новой Каховке, артиллерийским подразделением было прицельно нанесен удар по еще одному складу боеприпасов в Чаривном".

Детали: В сообщении также указывается, что корабельная группировка вражеских сил РФ увеличена до пяти ракетных кораблей, также добавлена ​​подлодка. Таким образом суммарно наготове находится 44 "Калибра". Больших десантных кораблей 3.

Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также возможна атака стратегической авиацией.

Предыстория:

Поздним вечером 11 июля Украина нанесла удар по складам с боеприпасами в оккупированной Новой Каховке. Очевидцы публиковали фото и видео по масштабным взрывам в городе.

Судя по спутниковым снимкам в ночь на 12 июля в Новой Каховке взорвались цеха завода "Укргидромех" и еще один крупный ангар рядом.