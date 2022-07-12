Данілов: Реєстр олігархів готовий, суб’єкти подання збирають документи

Реєстр олігархів готовий, наразі суб’єкти подання готують відповідні документи для направлення в РНБО.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода" 12 липня

Пряма мова: "Цей процес іде. Сам реєстр готовий. Положення про реєстр вже затверджені. На сьогоднішній день існтитуції, які мають право подавати, обробляють документи".

Деталі: В реєстрі олігархів будуть з'являтися прізвища після того, як буде рішення РНБО стосовно того, що та чи інша особа визнана олігархом.

Для того, щоб особа була визнана РНБО олігархом, вона має відповідати хоча б 3 із 4 критеріїв: гроші, політичний вплив, медіа і питання монополії.