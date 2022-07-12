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Данилов: Реестр олигархов готов, субъекты представления собирают документы

Валентина РоманенкоВторник, 12 июля 2022, 20:49
Алексей Данилов. фото Аппарата СНБО

Реестр олигархов готов, сейчас субъекты подачи готовят соответствующие документы для направления в СНБО.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода" 12 июля

Прямая речь: "Этот процесс идет. Сам реестр готов. Положения о реестре уже утверждены. На сегодняшний день институции, имеющие право подавать, обрабатывают документы".

Детали: В реестре олигархов будут появляться фамилии после того, как будет решение СНБО относительно того, что то или иное лицо признано олигархом.

Для того, чтобы лицо было признано СНБО олигархом, оно должно соответствовать хотя бы 3 из 4 критериев: деньги, политическое влияние, медиа и вопрос монополии.

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Темы: Даниловолигархи
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