Twitter подав на Ілона Маска до суду

У вівторок Twitter подав до суду на генерального директора Tesla, мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його завершити придбання соціальної медіа-компанії за 44 мільярди доларів.

Джерело: ABC News

Деталі: Маск і Twitter готуються до судового розгляду після того, як мільярдер заявив у п’ятницю, що відмовляється від квітневої угоди про покупку компанії.

Позов Twitter починається з різкого звинувачення: "Маск відмовляється виконувати свої зобов’язання перед Twitter та його акціонерами, тому що підписана ним угода більше не служить його особистим інтересам".

"Влаштувавши публічне видовище, щоб втягнути Twitter у гру, і запропонувавши, а потім підписавши зручну для продавців угоду про злиття, Маск, очевидно, вважає, що він — на відміну від будь-якої іншої сторони, яка підлягає контрактному праву штату Делавер — вільний змінити свою думку, розгромити компанію, порушити її роботу, знищити акціонерну вартість і піти", – йдеться в позові.

Twitter подав позов до Канцелярського суду штату Делавер, який часто розглядає ділові спори між багатьма корпораціями.

Що передувало: Bloomberg анонсував, що Twitter на тижні подасть до суду на Маска за відмову від покупки соцмережі.

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