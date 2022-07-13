Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Twitter подав на Ілона Маска до суду

Ольга Глущенко Середа, 13 липня 2022, 03:55
Twitter подав на Ілона Маска до суду
фото: Getty Images

У вівторок Twitter подав до суду на генерального директора Tesla, мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його завершити придбання соціальної медіа-компанії за 44 мільярди доларів.

Джерело: ABC News

Деталі: Маск і Twitter готуються до судового розгляду після того, як мільярдер заявив у п’ятницю, що відмовляється від квітневої угоди про покупку компанії.

Реклама:

Позов Twitter починається з різкого звинувачення: "Маск відмовляється виконувати свої зобов’язання перед Twitter та його акціонерами, тому що підписана ним угода більше не служить його особистим інтересам".

"Влаштувавши публічне видовище, щоб втягнути Twitter у гру, і запропонувавши, а потім підписавши зручну для продавців угоду про злиття, Маск, очевидно, вважає, що він — на відміну від будь-якої іншої сторони, яка підлягає контрактному праву штату Делавер — вільний змінити свою думку, розгромити компанію, порушити її роботу, знищити акціонерну вартість і піти", – йдеться в позові.

Twitter подав позов до Канцелярського суду штату Делавер, який часто розглядає ділові спори між багатьма корпораціями.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Bloomberg анонсував, що Twitter на тижні подасть до суду на Маска за відмову від покупки соцмережі.

Передісторія:

  • 9 липня стало відомо, що    Ілон Маск розриває угоду на 44 млрд  доларів на купівлю Twitter.
  •  Маск стверджує, що має право вийти з угоди, оскільки Twitter не надав йому достатньо інформації про бізнес компанії.
  • Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.

Теми: соцмережіМасксуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
соцмережі
Meta планує запустити веб-версію Threads на початку цього тижня − WSJ
Маск каже, що функцію блокування видалять з X
Нокаут телебаченню: як соціальні мережі утримують першість в постачанні новин українцям
Останні новини
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
Усі новини...
Реклама: