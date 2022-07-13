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Twitter подав на Ілона Маска до суду

Ольга Глущенко Середа, 13 липня 2022, 03:55
фото: Getty Images

У вівторок Twitter подав до суду на генерального директора Tesla, мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його завершити придбання соціальної медіа-компанії за 44 мільярди доларів.

Джерело: ABC News

Деталі: Маск і Twitter готуються до судового розгляду після того, як мільярдер заявив у п’ятницю, що відмовляється від квітневої угоди про покупку компанії.

Позов Twitter починається з різкого звинувачення: "Маск відмовляється виконувати свої зобов’язання перед Twitter та його акціонерами, тому що підписана ним угода більше не служить його особистим інтересам".

"Влаштувавши публічне видовище, щоб втягнути Twitter у гру, і запропонувавши, а потім підписавши зручну для продавців угоду про злиття, Маск, очевидно, вважає, що він — на відміну від будь-якої іншої сторони, яка підлягає контрактному праву штату Делавер — вільний змінити свою думку, розгромити компанію, порушити її роботу, знищити акціонерну вартість і піти", – йдеться в позові.

Twitter подав позов до Канцелярського суду штату Делавер, який часто розглядає ділові спори між багатьма корпораціями.

Що передувало: Bloomberg анонсував, що Twitter на тижні подасть до суду на Маска за відмову від покупки соцмережі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 9 липня стало відомо, що    Ілон Маск розриває угоду на 44 млрд  доларів на купівлю Twitter.
  •  Маск стверджує, що має право вийти з угоди, оскільки Twitter не надав йому достатньо інформації про бізнес компанії.
  • Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.

Теми: соцмережіМасксуд
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