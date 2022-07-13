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Twitter подал на Илона Маска в суд

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 03:55
фото: Getty Images

Во вторник Twitter подал в суд на генерального директора Tesla, миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить приобретение социальной медиа-компании за 44 миллиарда долларов.

Источник: ABC News

Детали: Маск и Twitter готовятся к судебному разбирательству после того, как миллиардер заявил в пятницу, что отказывается от апрельского соглашения о покупке компании.

Иск Twitter начинается с резкого обвинения: "Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что подписанное им соглашение больше не служит его личным интересам".

"Устроив публичное зрелище, чтобы втянуть Twitter в игру, и предложив, а затем подписав удобное для продавцов соглашение о слиянии, Маск, очевидно, считает, что он – в отличие от любой другой стороны, подлежащей контрактному праву штата Делавер – свободен изменить свое мнение, разгромить компанию, нарушить ее работу, уничтожить акционерную стоимость и уйти", – говорится в иске.

Twitter подал иск в Канцелярский суд штата Делавер, часто рассматривающий деловые споры между многими корпорациями.

Что предшествовало: Bloomberg анонсировал, что Twitter на неделе подаст в суд на Маска за отказ от покупки соцсети.

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Предыстория:

  • 9 июля стало известно, что Илон Маск разрывает сделку на 44 млрд долларов на покупку Twitter.
  • Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.
  • Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.

Темы: соцсетиМасксуд
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