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Дніпропетровщина: голова ОВА повідомив, які громади потрапили під нічні ворожі обстріли

Ольга Глущенко Середа, 13 липня 2022, 07:51
Дніпропетровщина: голова ОВА повідомив, які громади потрапили під нічні ворожі обстріли
ілюстративне фото РСЗВ

На Дніпропетровщині російські війська, крім Нікопольського району, обстріляли Червоногригорівську та Мирівську громади.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район.

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Окрім самого Нікополя, під удар потрапили ще дві громади – Червоногригорівська та Мирівська".

Деталі: Резніченко зазначив, що у Червоногригорівській зачепило лінію електропередач – частково без світла сама Червоногригорівка та два села – це приблизно 6 тисяч абонентів.

На місці працюють аварійні бригади електриків.

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Крім того, у Мирівській громаді пошкоджений заклад соціальної інфраструктури.

За попередніми даними, під час обстрілів люди не постраждали.

"І після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, "уполювали" за ніч два ворожих БПЛА", – повідомив голова ОВА.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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