Дніпропетровщина: голова ОВА повідомив, які громади потрапили під нічні ворожі обстріли

На Дніпропетровщині російські війська, крім Нікопольського району, обстріляли Червоногригорівську та Мирівську громади.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район.

Окрім самого Нікополя, під удар потрапили ще дві громади – Червоногригорівська та Мирівська".

Деталі: Резніченко зазначив, що у Червоногригорівській зачепило лінію електропередач – частково без світла сама Червоногригорівка та два села – це приблизно 6 тисяч абонентів.

На місці працюють аварійні бригади електриків.

Крім того, у Мирівській громаді пошкоджений заклад соціальної інфраструктури.

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За попередніми даними, під час обстрілів люди не постраждали.

"І після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, "уполювали" за ніч два ворожих БПЛА", – повідомив голова ОВА.