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Днепропетровщина: глава ОВА сообщил, какие общины попали под ночные вражеские обстрелы

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 07:51
Днепропетровщина: глава ОВА сообщил, какие общины попали под ночные вражеские обстрелы
иллюстративное фото РСЗО

В Днепропетровской области российские войска, кроме Никопольского района, обстреляли Красногригорьевскую и Мировскую общины.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район.

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Кроме самого Никополя, под удар попали еще две общины – Красногригорьевская и Мировская".

Детали: Резниченко отметил, что в Красногригоровской зацепило линию электропередач – частично без света сама Красногригорьевка и два села – это примерно 6 тысяч абонентов.

На месте работают аварийные бригады электриков.

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Кроме того, в Мировской общине повреждено учреждение социальной инфраструктуры.

По предварительным данным, во время обстрелов люди не пострадали.

"И после полуночи наши военные сбили на Никопольщине еще один беспилотник. Таким образом, "добычей" за ночь стали два вражеских БПЛА", - сообщил председатель ОВА.

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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