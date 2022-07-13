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Днепропетровщина: глава ОВА сообщил, какие общины попали под ночные вражеские обстрелы

Ольга ГлущенкоСреда, 13 июля 2022, 07:51
иллюстративное фото РСЗО

В Днепропетровской области российские войска, кроме Никопольского района, обстреляли Красногригорьевскую и Мировскую общины.

Источник: председатель Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район.

Кроме самого Никополя, под удар попали еще две общины – Красногригорьевская и Мировская".

Детали: Резниченко отметил, что в Красногригоровской зацепило линию электропередач – частично без света сама Красногригорьевка и два села – это примерно 6 тысяч абонентов.

На месте работают аварийные бригады электриков.

Кроме того, в Мировской общине повреждено учреждение социальной инфраструктуры.

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По предварительным данным, во время обстрелов люди не пострадали.

"И после полуночи наши военные сбили на Никопольщине еще один беспилотник. Таким образом, "добычей" за ночь стали два вражеских БПЛА", - сообщил председатель ОВА.

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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