"Приниження і страх": з’явилося відео фільтрації на блокпостах Маріуполя
У Мережі вперше оприлюднили відео, на якому видно, як проходила фільтрація у Маріуполі на початку окупації.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Деталі: На відео показаний принизливий огляд тіла з роздяганням. Зокрема, окупанти шукали в українців татуювання, "схожі на азовські", та перевіряли мобільні телефони. Автор відеозапису "заблюрив" обличчя окупанта, який проводив огляд.
Пряма мова: "Як проходила фільтрація та перевірки людей у Маріуполі – найчастіше запитання, яке ми чуємо від міжнародних журналістів. Вперше оприлюднимо кадри, як це відбувалося на початку окупації прямо в Маріуполі. Приниження, знущання і страх окупантів".
Радник мера Маріуполя вперше показав, як проходила фільтрація в Маріуполі pic.twitter.com/Kt0f1AgrQo— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 12, 2022
Нагадаємо:
- У травні стало відомо, що окупанти ставлять нові блокпости на ґрунтових дорогах, якими можна було оминути російську "фільтрацію".
- Російські окупанти викрадають у захопленому Маріуполі вцілілі автомобілі мешканців міста.