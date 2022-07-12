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"Приниження і страх": з’явилося відео фільтрації на блокпостах Маріуполя

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 12:42
Приниження і страх: з’явилося відео фільтрації на блокпостах Маріуполя
скриншот

У Мережі вперше оприлюднили відео, на якому видно, як проходила фільтрація у Маріуполі на початку окупації.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: На відео показаний принизливий огляд тіла з роздяганням. Зокрема, окупанти шукали в українців татуювання, "схожі на азовські", та перевіряли мобільні телефони. Автор відеозапису "заблюрив" обличчя окупанта, який проводив огляд.  

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Пряма мова: "Як проходила фільтрація та перевірки людей у ​​Маріуполі – найчастіше запитання, яке ми чуємо від міжнародних журналістів. Вперше оприлюднимо кадри, як це відбувалося на початку окупації прямо в Маріуполі. Приниження, знущання і страх окупантів".

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Теми: Маріупольвійнафільтрація
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