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Оккупанты начали новую волну скрытой мобилизации в Мариуполе - советник мэра

"Украинская правда"Среда, 13 июля 2022, 11:29
Photo by STRINGER/AFP via Getty Images

В Мариуполе россияне развернули новую волну скрытой мобилизации, предлагая работу пожарными инспекторами.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По его словам, оккупанты публикуют объявления о поиске людей в возрасте 25-30 лет для трудоустройства пожарными инспекторами. Для получения первого опыта работы просят отправиться на "тренировку" в Донецк на несколько месяцев.

Андрющенко посоветовал мариупольцам избегать любого трудоустройства, которое предполагает присягу оккупантам.

Прямая речь: "Наши люди для проверки обратились насчет "трудоустройства". Сообщают, что в случае согласия будут направлены в г. Донецк на "тренировку и обучение" на пару месяцев, поскольку опыта нет. Это полностью совпадает с предыдущими инсайдами о плане скрытой мобилизации в Мариуполе от оккупационных властей".

Напомним:

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Темы: Мариуполь
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