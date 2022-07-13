Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты начали новую волну скрытой мобилизации в Мариуполе - советник мэра

"Украинская правда"Среда, 13 июля 2022, 11:29
Оккупанты начали новую волну скрытой мобилизации в Мариуполе - советник мэра
Photo by STRINGER/AFP via Getty Images

В Мариуполе россияне развернули новую волну скрытой мобилизации, предлагая работу пожарными инспекторами.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По его словам, оккупанты публикуют объявления о поиске людей в возрасте 25-30 лет для трудоустройства пожарными инспекторами. Для получения первого опыта работы просят отправиться на "тренировку" в Донецк на несколько месяцев.

Реклама:

Андрющенко посоветовал мариупольцам избегать любого трудоустройства, которое предполагает присягу оккупантам.

Прямая речь: "Наши люди для проверки обратились насчет "трудоустройства". Сообщают, что в случае согласия будут направлены в г. Донецк на "тренировку и обучение" на пару месяцев, поскольку опыта нет. Это полностью совпадает с предыдущими инсайдами о плане скрытой мобилизации в Мариуполе от оккупационных властей".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Мариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: