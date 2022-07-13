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Знищення справ у ДБР: бюро заявило про інформатаку і відкрило провадження

Ірина Балачук, Валентина РоманенкоСереда, 13 липня 2022, 12:37
Фото ілюстративне зі сторінки ДБР у Facebook

Державне бюро розслідувань назвало повідомлення про нібито знищення матеріалів важливих справ інформаційною атакою і повідомило, що за цим фактом відкрило кримінальне провадження.

Джерело: ДБР, пресслужба бюро у коментарі "Українській правді"  

Дослівно бюро: "Під час російської військової агресії проти України деякі діячі займаються розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують недостовірну інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави. Зокрема, намагаються дестабілізувати роботу Державного бюро розслідувань. Для цього в інформаційне поле вкидається недостовірна інформація про нібито знищення Бюро матеріалів суспільно-резонансних кримінальних проваджень.

Оскільки такі дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення, слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) ККУ".

Деталі: На уточнююче запитання УП, чи вказане провадження відкрито проти журналістів, які заявили про факти можливого знищення документів, у пресслужбі ДБР відповіли заперечно.

Там зазначили, що справу відкрили "проти тих, хто організував хвилю хейту і намагається дестабілізувати роботу бюро".

У ДБР підкреслили, що усі кримінальні провадження, у тому числі й резонансні та важливі щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справа" та інші, розслідуються "у повній відповідності до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни".

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Водночас у бюро додали, що на початку гарячої фази війни Росії проти України вони, "як і інші правоохоронні органи", знищили окремі матеріальні носії секретної інформації щодо яких були відповідні законодавчі вимоги.

У ДБР підкреслили, що погодження прокурорів для знищення секретних документів потрібне лише в умовах мирного часу, а в умовах воєнного стану воно не передбачене.

У ДБР заявляють, що звинувачення бюро у нібито безпідставному знищенні важливих матеріалів, які ускладнюють подальше розслідування резонансних справ, не відповідають дійсності. У ДБР вважають, що такі заявив покликані дискредитувати бюро в умовах воєнного часу, розбалансувати усю правоохоронну систему та вивести з-під відповідальності окремих чиновників і високопосадовців, які вчинили незаконні дії чи бездіяльність.

ДБР закликало ЗМІ "не вестися на інформаційні маніпуляції "діячів" та не поширювати неперевірену та маніпулятивну інформацію", щоб не створювати "хайп на війні".

Передісторія: 

  • У липні з'явилася інформація про те, що Державне бюро розслідувань у перші дні повномаштабного вторгнення Росії могло знищити деякі важливі матеріали проваджень.
  • Так, за даними УП, ДБР проводить службове розслідування через можливе знищення "документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять таємну або службову інформацію".
  • Водночас офіційно у ДБР опублікували спростування і повідомили, що інформація про знищення матеріалів справ щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи" неправдива. 
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо інформація про те, що ДБР в перші дні повномаштабного вторгнення Росії знищило важливі матеріали проваджень підтвердиться, то винних покарають.

Теми: ДБР
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