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Данілов прокоментував ймовірне знищення у ДБР матеріалів важливих справ

Альона Мазуренко Вівторок, 12 липня 2022, 21:23
Данілов прокоментував ймовірне знищення у ДБР матеріалів важливих справ
ФОТО: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що якщо інформація про те, що ДБР в перші дні повномаштабного вторгнення Росії знищило важливі матеріали проваджень підтвердиться, то винних покарають.

Джерело: "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи.

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Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли дійсно були спекотні дні (24-25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратись, на підставі чого усе це було".

Що було раніше: У липні з'явилася інформація про те, що Державне бюро розслідувань у перші дні повномаштабного вторгнення Росії могло знищити деякі важливі матеріали проваджень.

Так, за даними УП, ДБР проводить службове розслідування через можливе знищення "документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять таємну або службову інформацію".

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Водночас, офіційно у ДБР опублікували спростування і повідомили, що інформація про знищення матеріалів справ щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи" неправдива. 

Теми: ДаніловДБРРНБО
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