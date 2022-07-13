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Уничтожение дел в ДБР: бюро заявило об информатаке и открыло производство

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоСреда, 13 июля 2022, 12:37
Уничтожение дел в ДБР: бюро заявило об информатаке и открыло производство
Фото иллюстративное со страницы ГБР в Facebook

Государственное бюро расследований назвало сообщения о якобы уничтожении материалов важных дел информационной атакой и сообщило, что по этому факту возбуждено уголовное производство.

Источник: ГБР, пресс-служба бюро в комментарии "Украинской правде"

Дословно бюро: "Во время российской военной агрессии против Украины некоторые деятели занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительной системы государства. В частности, пробуют дестабилизировать работу Государственного бюро расследований. Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении Бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств.

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Поскольку такие действия могут содержать признаки уголовного преступления, следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УКУ".

Детали: На уточняющий вопрос УП, открыто ли указанное производство против журналистов, которые заявили о фактах возможного уничтожения документов, в пресс-службе ГБР ответили отрицательно.

Там отметили, что дело было открыто "против тех, кто организовал волну хейта и пытается дестабилизировать работу бюро".

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В ГБР подчеркнули, что все уголовные производства, в том числе и резонансные и важные относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" и другие, расследуются "в полном соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки".

В то же время в бюро добавили, что в начале горячей фазы войны России против Украины они, "как и другие правоохранительные органы", уничтожили отдельные материальные носители секретной информации относительно которых были соответствующие законодательные требования.

В ГБР подчеркнули, что согласование прокуроров для уничтожения секретных документов нужно только в условиях мирного времени, а в условиях военного положения оно не предусмотрено.

В ГБР заявляют, что обвинения бюро в якобы безосновательном уничтожении важных материалов, усложняющих дальнейшее расследование резонансных дел, не соответствуют действительности. В ГБР считают, что такие заявления призваны дискредитировать бюро в условиях военного времени, разбалансировать всю правоохранительную систему и вывести из-под ответственности отдельных чиновников, совершивших незаконные действия или бездействие.

ГБР призвало СМИ "не вестись на информационные манипуляции "деятелей" и не распространять непроверенную и манипулятивную информацию", чтобы не создавать "хайп на войне".

Предыстория: 

  • В июле появилась информация о том, что Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабного вторжения России могло уничтожить некоторые важные материалы производств.
  • Так, по данным УП, ГБР проводит служебное расследование по возможному уничтожению "документов и других материальных носителей информации, содержащих тайную или служебную информацию".
  • В то же время официально в ГБР опубликовали опровержение и сообщили, что информация об уничтожении материалов дел относительно подписания "Харьковских соглашений", разгона Майдана, "угольного дела" ложная.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если информация о том, что ГБР в первые дни полномасштабного вторжения России уничтожила важные материалы производств подтвердится, то виновных накажут.

Темы: ГБР
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