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Росіяни дезертують через артобстріли з боку ЗСУ - Запорізька ОВА

"Українська правда"Середа, 13 липня 2022, 12:41

Російська ФСБ розшукує на Запоріжжі дезертирів зі складу окупаційних військ, які переховуються у підвалах та покинутих будівлях, шукаючи спосіб покинути Україну. 

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram 

Дослівно: "За інформацією української розвідки, підрозділи ФСБ Росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області".

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Деталі: Кількість військових, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів з боку ЗСУ, збільшується щодня і наразі складає близько 60 осіб.

У відомстві додали, що за минулу добу зафіксували 51 обстріл позицій українських захисників з боку окупантів. Ворог застосовував танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У червні Головне управління розвідки Міністерства оборони поширило аудіозапис телефонної розмови російського військового. Він зізнається, що збирається стати дезертиром, бо з України живими не повертаються. 
  • У травні СБУ вже публікувала подібне перехоплення телефонної розмови, в якій окупанти обговорювали звалище трупів своїх побратимів.

Теми: війнаЗапорізька областьРосіяармія
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