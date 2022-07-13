Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне дезертируют из-за артобстрелов со стороны ВСУ - Запорожская ОВА

"Украинская правда"Среда, 13 июля 2022, 12:41

Российская ФСБ разыскивает в Запорожье дезертиров из состава оккупационных войск, которые скрываются в подвалах и покинутых зданиях, ища способ покинуть Украину.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "По информации украинской разведки, подразделения ФСБ России осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области".

Детали: Количество военных, покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов со стороны ВСУ, увеличивается ежедневно и на данный момент составляет около 60 человек.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки зафиксирован 51 обстрел позиций украинских защитников со стороны оккупантов. Враг применял танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию по всей линии столкновения.

Напомним:

  • В июне Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало аудиозапись телефонного разговора русского военного. Он признается, что собирается стать дезертиром, потому что из Украины живыми не возвращаются.
  • В мае СБУ уже публиковала подобный перехват телефонного разговора, в котором оккупанты обсуждали свалку трупов своих собратьев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаЗапорожская областьРосcияармия
Главное сегодня

ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы – сводка штаба

Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты

ВСУ нанесли удары по пунктам управления и посадочной площадке врага

Зеленский сменил главу Черновицкой области

В Стамбуле договорились создать координационный центр вывоза зерна – Минобороны Турции

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Все новости...
Британская разведка рассказала о ближайших возможных планах РФ
Втягиванием Беларуси в войну Россия пытается поглотить ее и населить z-zомби – Подоляк
Враг обстрелял Николаевщину из РСЗО: погибли 5 человек - ОП
В Запорожье – взрывы: прилет в предприятие
Последние новости
08:24
Донетчина: 3 погибших и 5 раненых за сутки
08:21
Президент Сербии увидел "почти мировую войну" в Украине
07:56
Враг обстрелял Криворожский район
07:48
фотоНа юге Хорватии почти сутки пытаются потушить масштабный пожар
07:33
Украинцы за время войны пересекли границу более 9 миллионов раз – агентство ООН
07:03
ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы – сводка штаба
06:08
Из Донбасса во Львов отправится эвакуационный поезд
05:10
ОбновленоВ Николаеве оккупанты обстреляли гражданские объекты – мэр
04:12
Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты
03:17
Зеленский наградил государственными наградами еще 136 военных
Все новости...