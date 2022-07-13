Россияне дезертируют из-за артобстрелов со стороны ВСУ - Запорожская ОВА

Российская ФСБ разыскивает в Запорожье дезертиров из состава оккупационных войск, которые скрываются в подвалах и покинутых зданиях, ища способ покинуть Украину.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "По информации украинской разведки, подразделения ФСБ России осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области".

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Детали: Количество военных, покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов со стороны ВСУ, увеличивается ежедневно и на данный момент составляет около 60 человек.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки зафиксирован 51 обстрел позиций украинских защитников со стороны оккупантов. Враг применял танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию по всей линии столкновения.

Напомним:

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