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Россияне дезертируют из-за артобстрелов со стороны ВСУ - Запорожская ОВА

"Украинская правда"Среда, 13 июля 2022, 12:41

Российская ФСБ разыскивает в Запорожье дезертиров из состава оккупационных войск, которые скрываются в подвалах и покинутых зданиях, ища способ покинуть Украину.

Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "По информации украинской разведки, подразделения ФСБ России осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области".

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Детали: Количество военных, покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов со стороны ВСУ, увеличивается ежедневно и на данный момент составляет около 60 человек.

В ведомстве добавили, что за минувшие сутки зафиксирован 51 обстрел позиций украинских защитников со стороны оккупантов. Враг применял танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию по всей линии столкновения.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В июне Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало аудиозапись телефонного разговора русского военного. Он признается, что собирается стать дезертиром, потому что из Украины живыми не возвращаются.
  • В мае СБУ уже публиковала подобный перехват телефонного разговора, в котором оккупанты обсуждали свалку трупов своих собратьев.

Темы: войнаЗапорожская областьРосcияармия
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