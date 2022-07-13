Россияне дезертируют из-за артобстрелов со стороны ВСУ - Запорожская ОВА
Российская ФСБ разыскивает в Запорожье дезертиров из состава оккупационных войск, которые скрываются в подвалах и покинутых зданиях, ища способ покинуть Украину.
Источник: Запорожская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "По информации украинской разведки, подразделения ФСБ России осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области".
Детали: Количество военных, покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов со стороны ВСУ, увеличивается ежедневно и на данный момент составляет около 60 человек.
В ведомстве добавили, что за минувшие сутки зафиксирован 51 обстрел позиций украинских защитников со стороны оккупантов. Враг применял танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию по всей линии столкновения.
Напомним:
- В июне Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало аудиозапись телефонного разговора русского военного. Он признается, что собирается стать дезертиром, потому что из Украины живыми не возвращаются.
- В мае СБУ уже публиковала подобный перехват телефонного разговора, в котором оккупанты обсуждали свалку трупов своих собратьев.