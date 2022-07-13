Окупанти депортували 2 мільйони українців – президент
Російські загарбники депортували в РФ 2 мільйони мешканців тимчасово окупованих територій України, серед яких кілька сотень тисяч дітей.
Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників конференції "Азійське лідерство" в Сеулі 13 липня
Пряма мова Зеленського: "Депортація. Просто уявіть цю кількість – два мільйони людей – стільки наших людей уже вивезено в Росію. Кілька сотень тисяч дітей.
Точних цифр зараз ніхто не назве – усіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому, на батьківщину".
Деталі: Він також розповів, що Росія створила так звані фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованій території.
За словами Зеленського, "десятки тисяч людей там залишаються, а молоді жінки там зникають".
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Повернення з Мордору. Як депортованих українців витягують з Росії
Передісторія:
- 20 червня віцепрем’єр Ірина Верещук заявила, що Росія депортувала на свою територію близько 1 млн 200 тисяч українських громадян, з яких 240 тисяч дітей.