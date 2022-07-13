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Окупанти депортували 2 мільйони українців – президент

Ірина БалачукСереда, 13 липня 2022, 16:11
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Російські загарбники депортували в РФ 2 мільйони мешканців тимчасово окупованих територій України, серед яких кілька сотень тисяч дітей.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників конференції "Азійське лідерство" в Сеулі 13 липня

Пряма мова Зеленського: "Депортація. Просто уявіть цю кількість – два мільйони людей – стільки наших людей уже вивезено в Росію. Кілька сотень тисяч дітей.

Точних цифр зараз ніхто не назве – усіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв’язку, у них відбирають документи, їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому, на батьківщину".

Деталі: Він також розповів, що Росія створила так звані фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованій території.

За словами Зеленського, "десятки тисяч людей там залишаються, а молоді жінки там зникають".

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Теми: ЗеленськийРосіявійнадепортація
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