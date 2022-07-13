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Оккупанты депортировали 2 миллиона украинцев – президент

Ирина БалачукСреда, 13 июля 2022, 16:11
Оккупанты депортировали 2 миллиона украинцев – президент
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Российские захватчики депортировали в РФ 2 миллиона жителей временно оккупированных территорий Украины, среди которых несколько сотен тысяч детей.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле 13 июля

Прямая речь Зеленского: "Депортация. Просто представьте это количество – два миллиона человек – столько наших людей уже вывезено в Россию. Несколько сотен тысяч детей.

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Точных цифр сейчас никто не назовет – всех этих вывезенных людей лишают средств связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой, на родину".

Детали: Он также рассказал, что Россия создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые заставляет проходить людей на оккупированной территории.

По словам Зеленского, "десятки тысяч людей там остаются, а молодые женщины там исчезают".

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Темы: ЗеленскийРосcиявойнадепортация
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