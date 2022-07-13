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"Перемога дипломатії": ватажок терористів ОРДО заявив, що їх визнала КНДР

Альона Мазуренко Середа, 13 липня 2022, 16:35
Перемога дипломатії: ватажок терористів ОРДО заявив, що їх визнала КНДР
фото: ЦТАК

Ватажок бойовиків Донецької області Денис Пушилін заявив, що КНДР визнала "державність" окупованих регіонів української області.

Джерело: терорист Пушилін у Telegram

Дослівно: "КНДР сьогодні визнала "Донецьку Народну Республіку".

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Міжнародний статус "ДНР" та її державність продовжують зміцнюватися. Це ще одна перемога нашої дипломатії...

Двостороннє партнерство збільшить географію торгівлі для підприємств наших держав".

Деталі: Бойовик заявив, що таке "визнання" стане основою для розвитку відносин КНДР та окупованої Донецької області України у сфері економіки.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що офіційний Пхеньян про "визнання" бойовиків в Україні наразі не повідомляв. Подібна інформація відсутня на сайті державного інформаційного агентства КНДР – ЦТАК.

Водночас, терористи повідомляють, що в Росії відбулася зустріч так званого "посла ДНР у РФ" Ольги Макєєвої з послом КНДР у РФ Сін Хон Чхолем і нібито під час "зустрічі корейський дипломат передав Макєєвій документ про визнання незалежності ДНР з боку КНДР".

Маріонетки Кремля вже можуть похвалитися "визнанням" з боку Росії, Сирії та невизнаних квазіформувань на території Грузії: Осетії та Абхазії.

Що передувало:

  • 12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку Росії у здійсненні нібито "справедливої ​​справи щодо захисту гідності та безпеки".

Теми: КНДРДНРОРДЛОокупація
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