"Перемога дипломатії": ватажок терористів ОРДО заявив, що їх визнала КНДР
Ватажок бойовиків Донецької області Денис Пушилін заявив, що КНДР визнала "державність" окупованих регіонів української області.
Джерело: терорист Пушилін у Telegram
Дослівно: "КНДР сьогодні визнала "Донецьку Народну Республіку".
Міжнародний статус "ДНР" та її державність продовжують зміцнюватися. Це ще одна перемога нашої дипломатії...
Двостороннє партнерство збільшить географію торгівлі для підприємств наших держав".
Деталі: Бойовик заявив, що таке "визнання" стане основою для розвитку відносин КНДР та окупованої Донецької області України у сфері економіки.
Зазначимо, що офіційний Пхеньян про "визнання" бойовиків в Україні наразі не повідомляв. Подібна інформація відсутня на сайті державного інформаційного агентства КНДР – ЦТАК.
Водночас, терористи повідомляють, що в Росії відбулася зустріч так званого "посла ДНР у РФ" Ольги Макєєвої з послом КНДР у РФ Сін Хон Чхолем і нібито під час "зустрічі корейський дипломат передав Макєєвій документ про визнання незалежності ДНР з боку КНДР".
Маріонетки Кремля вже можуть похвалитися "визнанням" з боку Росії, Сирії та невизнаних квазіформувань на території Грузії: Осетії та Абхазії.
Що передувало:
- 12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку Росії у здійсненні нібито "справедливої справи щодо захисту гідності та безпеки".