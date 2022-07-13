"Победа дипломатии": главарь террористов ОРДО заявил, то их признала КНДР
Главарь боевиков Донецкой области Денис Пушилин заявил, что КНДР признала "государственность" оккупированных регионов области.
Источник: террорист Пушилин в Telegram
Дословно: "КНДР сегодня признала "Донецкую Народную Республику".
Международный статус "ДНР" и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии...
Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств".
Детали: Боевик заявил, что такое "признание" станет основой для развития отношений КНДР и оккупированной Донецкой области Украины в сфере экономики.
Отметим, что официальный Пхеньян о "признании" боевиков в Украине пока не сообщал. Подобная информация отсутствует на сайте государственного информационного агентства КНДР - ЦТАК.
В то же время, террористы сообщают, что в России состоялась встреча так называемого "посла ДНР в РФ" Ольги Макеевой с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем и якобы в ходе "встречи" корейский дипломат передал Макеевой "документ о признании независимости ДНР со стороны КНДР".
Марионетки Кремля уже могут похвастаться "признанием" со стороны России, Сирии и непризнанных квазиформирований на территории Грузии: Осетии и Абхазии.
Что предшествовало:
- 12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в свершении якобы "справедливого дела по защите достоинства и безопасности".