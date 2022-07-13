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"Победа дипломатии": главарь террористов ОРДО заявил, то их признала КНДР 

Алена МазуренкоСреда, 13 июля 2022, 16:35
Победа дипломатии: главарь террористов ОРДО заявил, то их признала КНДР 
фото: ЦТАК

Главарь боевиков Донецкой области Денис Пушилин заявил, что КНДР признала "государственность" оккупированных регионов области. 

Источник: террорист Пушилин в Telegram 

Дословно: "КНДР сегодня признала "Донецкую Народную Республику".

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Международный статус "ДНР" и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии...

Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств".

Детали: Боевик заявил, что такое "признание" станет основой для развития отношений КНДР и оккупированной Донецкой области Украины в сфере экономики.

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Отметим, что официальный Пхеньян о "признании" боевиков в Украине пока не сообщал. Подобная информация отсутствует на сайте государственного информационного агентства КНДР - ЦТАК.

В то же время, террористы сообщают, что в России состоялась встреча так называемого "посла ДНР в РФ" Ольги Макеевой с послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем и якобы в ходе "встречи" корейский дипломат передал Макеевой "документ о признании независимости ДНР со стороны КНДР".

Марионетки Кремля уже могут похвастаться "признанием" со стороны России, Сирии и непризнанных квазиформирований на территории Грузии: Осетии и Абхазии.

Что предшествовало:

  • 12 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку России в свершении якобы "справедливого дела по защите достоинства и безопасности".

Темы: КНДРДНРОРДЛОоккупация
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