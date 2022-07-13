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Зеленський: Артилерія, ракети, депортація – це лише частина тактики Росії

Олена РощінаСереда, 13 липня 2022, 17:19
Зеленський: Артилерія, ракети, депортація – це лише частина тактики Росії
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що що стратегія Росії полягає у захопленні чужих територій, а тактика – у залякуванні людей артилерійськими й ракетними ударами, в депортації, економічному тиску й пропаганді.

Джерело: звернення Зеленського по відеозв'язку на конференції "Азіатське лідерство", що відбувається у Сеулі

Деталі: Зеленський сказав, що Україна стала першою мішенню Росії, а далі РФ планує піти в інші країни Європи та Азії – це її стратегія, а тактика – терор. 

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За його словами, російська тактика має кілька підходів: 1) артилерія бере в заручники міста; 2) ракетний терор, щоб вигнати людей із міст; 3) депортація; 4) економічний шок внаслідок блокади Росією українських портів та енергетична криза; 5) пропаганда.   

Пряма мова: "Третій пунтк – депортація. Просто уявіть це число: 2 мільйони людей – стільки наших людей вже вивезено в Росію. Кілька сотень тисяч дітей – точні цифри ніхто зараз не назве. 

Усіх цих вивезених людей позбавляють зв'язку, у них вдбирають документи, їх залякують і намагаються розвести по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складн оповертатися додому на Батьківщину. 

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Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли? 

Більше того, Росія примусово створила так звані фільтраційні табори, через які змушує проходити людей на окупованій території. 

Десятки тися людей там залишаються, молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається". 

Деталі: На думку Зеленського, світ має жорстко карати навіть за спроби депортації чи блокування портів, а також реагувати на поширення брехні через ЗМІ. 

Президент наголосив, що російська тактика не повинна стати "глобальною нормою", а світовий порядок має бути відновлено. 

Коли Україна просить у партнерів зброю та санкції проти держави-терориста, це стосується не лише її захисту, додав він.

"Це як із вакцинами: якщо не допомагаєш іншим народам, маєш бути готовим, що виникнуть нові штами вірусу, які зроблять твій власний захист недієвим", – заявив Зеленський. 

Теми: ЗеленськийвійнаРосіядепортація
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