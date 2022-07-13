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Зеленский: Артиллерия, ракеты, депортация – это только часть тактики России

Елена РощинаСреда, 13 июля 2022, 17:19
Зеленский: Артиллерия, ракеты, депортация – это только часть тактики России
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что стратегия России заключается в захвате чужих территорий, а тактика – в запугивании людей артиллерийскими и ракетными ударами, в депортации, экономическом давлении и пропаганде.

Источник: обращение Зеленского по видеосвязи на конференции "Азиатское лидерство", которая проходит в Сеуле

Детали: Зеленский сказал, что Украина стала первой мишенью России, а дальше РФ планирует пойти в другие страны Европы и Азии – это ее стратегия, а тактика – террор.

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По его словам, у российской тактики есть несколько подходов: 1) артиллерия берет в заложники города; 2) ракетный террор, чтобы выгнать людей из городов; 3) депортация; 4) экономический шок в результате блокады Россией украинских портов и энергетический кризис; 5) пропаганда.

Прямая речь: "Третий пункт – депортация. Просто представьте это число: 2 миллиона человек – столько наших людей уже вывезено в Россию. Несколько сотен тысяч детей – точных цифр никто сейчас не назовет.

Всех этих вывезенных людей лишают связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развести по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой на Родину.

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Как мы потом соберем наш народ из всех мест, куда людей принудительно вывезли?

Более того, Россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые заставляет людей проходить на оккупированной территории.

Десятки тысяч людей там остаются, молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит".

Детали: По мнению Зеленского, мир должен жестко наказывать даже за попытки депортации или блокировки портов, а также реагировать на распространение лжи через СМИ.

Президент подчеркнул, что российская тактика не должна стать "глобальной нормой", а мировой порядок должен быть восстановлен.

Когда Украина просит у партнеров оружие и санкций против государства-террориста, это касается не только ее защиты, добавил он.

"Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, должен быть готов, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной", – заявил Зеленский.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcиядепортация
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