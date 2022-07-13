Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Артиллерия, ракеты, депортация – это только часть тактики России

Елена РощинаСреда, 13 июля 2022, 17:19
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что стратегия России заключается в захвате чужих территорий, а тактика – в запугивании людей артиллерийскими и ракетными ударами, в депортации, экономическом давлении и пропаганде.

Источник: обращение Зеленского по видеосвязи на конференции "Азиатское лидерство", которая проходит в Сеуле

Детали: Зеленский сказал, что Украина стала первой мишенью России, а дальше РФ планирует пойти в другие страны Европы и Азии – это ее стратегия, а тактика – террор.

По его словам, у российской тактики есть несколько подходов: 1) артиллерия берет в заложники города; 2) ракетный террор, чтобы выгнать людей из городов; 3) депортация; 4) экономический шок в результате блокады Россией украинских портов и энергетический кризис; 5) пропаганда.

Прямая речь: "Третий пункт – депортация. Просто представьте это число: 2 миллиона человек – столько наших людей уже вывезено в Россию. Несколько сотен тысяч детей – точных цифр никто сейчас не назовет.

Всех этих вывезенных людей лишают связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развести по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой на Родину.

Как мы потом соберем наш народ из всех мест, куда людей принудительно вывезли?

ВИДЕО ДНЯ

Более того, Россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, через которые заставляет людей проходить на оккупированной территории.

Десятки тысяч людей там остаются, молодые женщины там исчезают. Думаю, все вы понимаете, что с ними там происходит".

Детали: По мнению Зеленского, мир должен жестко наказывать даже за попытки депортации или блокировки портов, а также реагировать на распространение лжи через СМИ.

Президент подчеркнул, что российская тактика не должна стать "глобальной нормой", а мировой порядок должен быть восстановлен.

Когда Украина просит у партнеров оружие и санкций против государства-террориста, это касается не только ее защиты, добавил он.

"Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, должен быть готов, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной", – заявил Зеленский.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcиядепортация
Главное сегодня

В ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины - это массированная пропаганда РФ

Россияне ударили ракетами по центру Винницы, много погибших и раненых

Ермак предлагает создать в Раде комиссию по контролю за поступлениями оружия

В Стамбуле предварительно договорились о деблокаде трех украинских портов – WSJ

ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы – сводка штаба

Кремль приказал формировать "добровольческие батальоны" для войны в Украине – эксперты

Все новости...
Зеленский
Оккупанты депортировали 2 миллиона украинцев – президент
Зеленский: Россия уже выпустила 2 960 ракет по Украине
Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины
Последние новости
13:48
Кулеба призвал создать специальный трибунал для руководства РФ и назвал пять его параметров
13:44
Приватбанк почти вдвое сократил прибыль за первую половину года
13:36
видеоПрилеты по Виннице: погибли 17 человек, около 50 – в тяжелом состоянии
13:27
В НАТО уверены, что Украина должным образом гарантирует сохранность предоставленного союзниками оружия
13:17
В Белом доме уточнили, применяют ли уже ленд-лиз для Украины
13:14
Недельный дайджест российской пропаганды – Центр стратегических коммуникаций
13:13
Курс валют на 14 июля: в обменниках евро стал дешевле доллара
13:05
Топ-руководители Госпродпотребслужбы получили подозрения за "схему" с покупкой ПО
13:00
"В прямых столкновениях пехоты враг плохо держит удар" – офицер 95-й бригады Кочевенко
12:43
видеоЗеленский отреагировал на удар захватчиков по Виннице: Это теракт
Все новости...