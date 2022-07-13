Зеленський: Росія вже випустила 2 960 ракет по Україні
Станом на ранок 13 липня Росія вже випустила по мирних українських містах майже 3 тисячі різних ракет.
Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників конференції "Азійське лідерство" в Сеулі 13 липня
Деталі: Президент розповів, що Росія тероризує Україну за допомогою артилерії та ракетних ударів.
Пряма мова Зеленського: "Ракетний терор. 2 960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. Головна мета ракет – цивільні об’єкти".
Деталі: Зеленський попросив присутніх уявити, як велика протикорабельна ракета, яку розробляли для знищення авіаносців, влучає у звичайний шопінг-мол чи школу. І додав, що в Україні таких ударів були сотні.
Зеленський вважає, що такі дії є тактикою Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей з українських міст і щоб кожен українець відчував страх перед державою-терористом.
Передісторія:
- 9 липня окупанти завдали удару з "Ураганів" по Часовому Яру, влучивши у п’ятиповерхівку. Станом на 13 липня з-під завалів вилучили тіла 47 загиблих, серед яких 1 дитина.
- Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру нібито "було знищено понад триста націоналістів".
- Вдень 13 липня росіяни вдарили по Запоріжжю 2 крилатими ракетами з акваторії Чорного моря і влучили у підприємство.