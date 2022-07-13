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Зеленський: Росія вже випустила 2 960 ракет по Україні

Ірина БалачукСереда, 13 липня 2022, 15:30
Зеленський: Росія вже випустила 2 960 ракет по Україні
Російська ракета "Онікс". Фото mil.ru

Станом на ранок 13 липня Росія вже випустила по мирних українських містах майже 3 тисячі різних ракет.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення до учасників конференції "Азійське лідерство" в Сеулі 13 липня

Деталі: Президент розповів, що Росія тероризує Україну за допомогою артилерії та ракетних ударів.  

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Пряма мова Зеленського: "Ракетний терор. 2 960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. Головна мета ракет – цивільні об’єкти".  

Деталі: Зеленський попросив присутніх уявити, як велика протикорабельна ракета, яку розробляли для знищення авіаносців, влучає у звичайний шопінг-мол чи школу. І додав, що в Україні таких ударів були сотні.

Зеленський вважає, що такі дії є тактикою Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей з українських міст і щоб кожен українець відчував страх перед державою-терористом.  

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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