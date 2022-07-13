Російські ракети за день знищили 600 га зернових в Запорізькій області

Внаслідок обстрілів з боку РФ на Запоріжжі у вівторок вигоріло близько 600 гектарів зернових культур різних сортів.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "В ході вчорашнього ракетного обстрілу декілька касетних снарядів розірвалися на полях Гуляйпільської тергромади. В результаті – вигоріло понад 600 гектарів зернових культур різних сортів, з них – пшениця, рапс, ячмінь, ріпак".

Деталі: За словами представників Оріхівської сільської ради, які звернулися до поліції, минулого тижня у Малій Токмачці у поля з пшеницею також влучили фосфорними та ракетними боєприпасами. Знищено близько 800 гектарів врожаю. Крім того, внаслідок обстрілів селищ Рівнопілля та Полтавка зруйновані два сільськогосподарські об’єкти.

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