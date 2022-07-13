Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські ракети за день знищили 600 га зернових в Запорізькій області

"Українська правда"Середа, 13 липня 2022, 17:25

Внаслідок обстрілів з боку РФ на Запоріжжі у вівторок вигоріло близько 600 гектарів зернових культур різних сортів. 

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "В ході вчорашнього ракетного обстрілу декілька касетних снарядів розірвалися на полях Гуляйпільської тергромади. В результаті – вигоріло понад 600 гектарів зернових культур різних сортів, з них – пшениця, рапс, ячмінь, ріпак".

Деталі: За словами представників Оріхівської сільської ради, які звернулися до поліції, минулого тижня у Малій Токмачці у поля з пшеницею також влучили фосфорними та ракетними боєприпасами. Знищено близько 800 гектарів врожаю. Крім того, внаслідок обстрілів селищ Рівнопілля та Полтавка зруйновані два сільськогосподарські об’єкти.

Нагадаємо: 

  • В південних регіонах України тривають пожежі у полях з врожаєм, які окупанти не дозволяють гасити.
  • 13 липня у Стамбулі розпочалися переговори щодо вивезення українського зерна за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.

Теми: Запоріжжязерносільське господарство
Головне сьогодні

В ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ

Росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, багато загиблих і поранених

Єрмак пропонує створити в Раді комісію для контролю надходжень зброї

У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів – WSJ

ЗСУ на двох напрямках відбили ворожі штурми – зведення штабу

Кремль наказав формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні – військові експерти

Усі новини...
Запоріжжя
В ОВА показали наслідки ракетного удару по підприємству в Запоріжжі
У Запоріжжі – вибухи: приліт у підприємство, є постраждалі
Окупанти знову заблокували виїзд із Мелітополя до Запоріжжя – мер
Останні новини
13:48
Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал для керівництва РФ і назвав 5 його параметрів
13:44
Приватбанк майже вдвічі скоротив прибуток за першу половину року
13:36
відео, оновленоПрильоти по Вінниці: загинуло 17 людей, біля 50 – у важкому стані
13:27
У НАТО впевнені, що Україна належним чином гарантує збереженість наданої союзниками зброї
13:17
У Білому домі уточнили, чи вже застосовують ленд-ліз для України
13:14
Тижневий дайджест російської пропаганди – Центр стратегічних комунікацій
13:13
Курс валют на 14 липня: в обмінниках євро став дешевшим за долар
13:05
Топ-керівники Держпродспоживслужби отримали підозри за "схему" з купівлі ПЗ
13:00
"В прямих зiткненнях пiхоти ворог погано тримає удар" – офiцер 95-оï бригади Кочевенко
12:43
відеоЗеленський відреагував на удар загарбників по Вінниці: Це теракт
Усі новини...