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Російські ракети за день знищили 600 га зернових в Запорізькій області

"Українська правда"Середа, 13 липня 2022, 17:25
Російські ракети за день знищили 600 га зернових в Запорізькій області

Внаслідок обстрілів з боку РФ на Запоріжжі у вівторок вигоріло близько 600 гектарів зернових культур різних сортів. 

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "В ході вчорашнього ракетного обстрілу декілька касетних снарядів розірвалися на полях Гуляйпільської тергромади. В результаті – вигоріло понад 600 гектарів зернових культур різних сортів, з них – пшениця, рапс, ячмінь, ріпак".

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Деталі: За словами представників Оріхівської сільської ради, які звернулися до поліції, минулого тижня у Малій Токмачці у поля з пшеницею також влучили фосфорними та ракетними боєприпасами. Знищено близько 800 гектарів врожаю. Крім того, внаслідок обстрілів селищ Рівнопілля та Полтавка зруйновані два сільськогосподарські об’єкти.

Нагадаємо: 

  • В південних регіонах України тривають пожежі у полях з врожаєм, які окупанти не дозволяють гасити.
  • 13 липня у Стамбулі розпочалися переговори щодо вивезення українського зерна за участі делегацій України, Туреччини, ООН і Росії.

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Теми: Запоріжжязерносільське господарство
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